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謝金河:從Uniqlo表現看到台積電有多好

2019-10-11 21:03聯合報 記者陳智華╱即時報導

總部設在加州的快時尚品牌Forever 21今年3月撤出台灣，上月底該公司也表示將聲請破產，且將停止在全球40國的營運，並關閉全球350家分店，引起很多消費者關切。

財信傳媒董事長謝金河稍早在臉書發文，以全球最大的快時尚成衣業者Uniqlo為例，比較台灣之光台積電，指出台積電的投資價值無與倫比，但台灣的投資人卻不知道自己家有寶貝！

謝金河說，Uniqlo母公司是在日本上市的Fast Retailing，這兩天公布年報，從2018年4月1日到2019年9月30日的年報，全年營收2.29兆日圓，成長7.5%，營業利益2576億日圓，成長9.1%，淨利1625億日圓，成長4.97%。

如果單看Uniqlo財報，全年營收8729億日圓，成長0.91%，營業利益1024億日圓，比去年同期減少13.91%，不過海外營收逾一兆日圓，成長14.5%，營業利益1389億日圓，成長16.8%，其中大中華區營收5025億日圓，成長14.3%，營業利益890億日圓，成長20.8%。

謝金河指出，全球快時尚成衣行業，如Forever 21宣告破產，其他同業也陷入成長趨緩等困境，Uniqlo逆勢成長是十分了不起的成就。且大中華已占營收五成以上，是成長最重要動能。

他表示，過去一年，Fast Retailing股價從30000日圓大漲到70230日圓，10日收盤價是61650日圓，今年從56370漲到61650日圓，漲幅是9.36%。

如果拿Fast Retailing來跟台積電比，Fast Retailing市值6.54兆日圓，約17601億台幣，本益比40.69倍，去年分兩次配息各240日圓，加起來480日圓，今年會拉升至500日圓，殖利率0.78%。

謝金河說，但台積電今年從225.5元漲到282元，漲幅25.65%，今年已經配出10元股息，目前本益比23.08倍，殖利率2.84%，台積電市值73124億台幣，台積電遠遠優於Fast Retailing。

財信傳媒董事長謝金河從Uniqlo的表現看到台積電有多好。報系資料照
財信傳媒董事長謝金河從Uniqlo的表現看到台積電有多好。報系資料照
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