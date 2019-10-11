台積電市值創新高 法說前外界看好Q4營運

全球晶圓代工龍頭廠商台積電，市值創下7.42兆元新高；根據統計，台積電市值比迪士尼（Disney）的2,358 億美元還要高，一舉躋身全球市值第 23 大企業。

台積電下周即將舉行法說會，由於蘋果iPhone11系列銷售狀況優於預期，市場傳出已經有緊急追單潮，在蘋果訂單加持、先進製程持續領先之下，外界看好台積電第4季營運動能。