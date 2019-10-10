台達電《水起．台灣》千人日月潭壯觀同框

2019-10-10 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／台北報導



台達集團（2308）旗下台達電子文教基金會主辦的「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」公益放映會10日盛大登場，吸引逾千名來自全台民眾及海外遊客齊聚片中經典場景日月潭伊達邵碼頭，星夜湖畔同框觀影。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，目前氣候變遷的議題很嚴重，因為排放太多的二氧化碳，導致全球面臨極端氣候的挑戰，我們在宇宙的時間很短，但造成的災難卻愈來愈嚴重，台達基金會長期關注氣候變遷相關議題，並一直嘗試透過影像傳達的方式，喚起大眾守護地球的意識。

這場全球規模最大的8K戶外投影盛會，由國際知名的台灣原聲童聲合唱團獻唱天籟、邵族逐鹿市集舞團表演傳統舞蹈揭開序幕。放映會透過台達全球領先的8K投影技術，以500吋的「微美」8K影像帶著觀眾走入台灣四季水景，體認水資源及相關生態所面臨的問題。

《水起．台灣》這部紀錄片收錄暖冬乾旱、珊瑚礁白化、蘚苔消失、地層下陷等珍貴的畫面，記錄氣候變遷及人為活動對水資源帶來的衝擊，希望透過台達最新的8K投影技術，能讓更多人透過影像感受地球的危機。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，《水起．台灣》今年3月登上日本NHK BS 8K衛星頻道後，陸續於台灣、日本、中國大陸等地，舉行公益巡演活動，累積觀影近萬人次，今天我們把這影片帶回日月潭，就像把它帶回家一般，這活動的地點，就是片中邵族朋友跳舞的所在地的湖面上，我們就共同存在這影片中，藉由在日月潭這個蘊藏豐富自然資源與人文特色的地方同框放映，讓現場觀眾與我們周遭的水環境能有更多連結，進而知水、惜水、護水。

今年底我們更將帶著這部紀錄片到聯合國氣候大會的舞台上，讓全球更多人看見水議題的重要性，延續國際上的影響力。