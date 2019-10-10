親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

NBA／臉部遭撞擊 厄文上海賽僅打一分鐘就收工

江蘇高架橋坍塌第一視角畫面 多輛轎車被壓救援中

全球最大戶外8K投影 台達《水起．台灣》日月潭登場

2019-10-10 19:40經濟日報 記者吳凱中／即時報導

台達電子文教基金會主辦的「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」公益放映會於今（10）日盛大登場，吸引了超過千名來自全台的民眾及海外遊客齊聚片中經典場景日月潭伊達邵碼頭，星夜湖畔同框觀影。

這場全球規模最大的8K戶外投影盛會，由國際知名的台灣原聲童聲合唱團獻唱天籟、邵族逐鹿市集舞團表演傳統舞蹈揭開序幕。放映會透過台達全球領先的8K投影技術，以500吋的「微美」8K影像帶著觀眾走入台灣四季水景，進而體認水資源及相關生態所面臨的問題，在日月潭畔開創前所未見的視覺及精神饗宴。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，台達基金會長期關注氣候變遷相關議題並一直嘗試透過影像傳達的方式，喚起大眾守護地球的意識。過去基金會曾與公視合作台灣第一部HD紀錄片《福爾摩沙的指環》，也與齊柏林導演合作台灣第一部空拍紀錄片《看見台灣》，都是以最先進的影像技術，紀錄大自然的美麗與傷痕。

鄭崇華指出，《水起．台灣》這部紀錄片收錄了暖冬乾旱、珊瑚礁白化、蘚苔消失、地層下陷等珍貴的畫面，記錄了氣候變遷及人為活動對水資源帶來的衝擊，希望透過台達最新的8K投影技術，能讓更多人透過影像感受地球的危機。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，《水起．台灣》今年3月登上日本NHK BS 8K衛星頻道後，陸續於台灣、日本、中國大陸等地，舉行公益巡演活動，累積觀影近萬人次，受到諸多政府決策者及各界菁英的盛讚。今日在日月潭這個蘊藏豐富自然資源與人文特色的地方同框放映，希望能讓現場觀眾與我們周遭的水環境能有更多連結，進而知水、惜水、護水。年底我們更將帶著這部紀錄片到聯合國氣候大會的舞台上，讓全球更多人看見水議題的重要性，延續國際上的影響力。

「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」公益放映會由全球知名的台灣原聲童聲合唱團開場獻唱天籟，帶來You Raise Me Up等數首膾炙人口的經典，合唱團以安可曲kipahpah ima 拍手歌回應現場觀眾持續的掌聲。於紀錄片中入鏡的邵族逐鹿市集舞團，伴著杵音表演舀水工作歌、杵音舞等傳統舞蹈，在伊達邵碼頭同框重現片中經典的舞動。

緊接著重頭戲登場，透過台達自行研發、亮度高達36,000流明世界第一的8K投影科技，讓觀眾走入《水起．台灣》中的台灣水景，以8K細緻的影像呼籲大眾正視氣候變遷及人類活動對水資源環境的衝擊及影響，現場超過千名的觀眾皆深受感動，迴響熱烈。

片長約45分鐘的《水起‧台灣》是由台達委託日本NHK Enterprises拍攝，為世界第一部以環境關懷為主軸的8K超高畫質紀錄片。這部紀錄片以四季作為觀察點，忠實呈現台灣水景的多種面貌，從勘景到拍攝完成共動員50位人力、耗時1年9個月。日本NHK非常肯定此片，今年3月特別情商授權在NHK BS 8K衛星頻道播映，引起許多重視及廣大迴響。

台達電紀錄片日月潭
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

5G手機逐件商轉 明年出貨估占1成

2019-10-10 13:50

台灣5G商轉 最快要明年中

2019-10-10 13:50

迎5G新時代 電信業拚創新應用

2019-10-10 09:53

台積Q3營收超標 大增二成

2019-10-10 01:03

日月光投控 繳出好成績

2019-10-10 01:03

和碩好威 9月績增60%

2019-10-10 01:03

人民幣大貶拖累 大立光單季匯損7.8億

2019-10-10 00:53

台灣之光 徐國晉升美光副總裁

2019-10-09 23:19

廣達技術到位 搶蘋果AR單呼聲高

2019-10-09 23:19

蘋果強攻AR 炒熱概念股

2019-10-09 23:19

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

智在家鄉 用開源精神讓家鄉科技創新

2019-10-09 11:10

高效、穩定又可靠！冠德建設選用華碩商用桌機

2019-10-07 16:53
看更多

熱門文章

陸客銳減 101觀景台降價搶本土客

2019-10-10 00:44

總統國慶談話：揭示下階段國家目標 重振台灣人自信

2019-10-09 23:02

和泰、裕日車 營運爆發

2019-10-10 01:04

台積Q3營收超標 大增二成

2019-10-10 01:03

和碩好威 9月績增60%

2019-10-10 01:03

國產休旅車 低價搶市占

2019-10-10 01:03

長照基金116年破產 專家籲參考德日德韓推長照保險

2019-10-10 11:17

人民幣大貶拖累 大立光單季匯損7.8億

2019-10-10 00:53

日月光投控 繳出好成績

2019-10-10 01:03

台灣之光 徐國晉升美光副總裁

2019-10-09 23:19

5G上路 台廠誰最補？晶圓代工、散熱

2019-10-10 13:50

全台最大 彰濱光電場啟用

2019-10-09 23:25

全球競爭力…星國超越美 我升至12名

2019-10-10 00:23

郵輪旅遊夯 雄獅推頂級日韓賞櫻團

2019-10-10 00:42

桃機第三航廈 將改設計

2019-10-09 23:19

潤寅條款防詐貸 設三防線

2019-10-10 00:01

純網銀效應 立委憂金融業恐掀最大裁員潮

2019-10-10 00:02

廣達技術到位 搶蘋果AR單呼聲高

2019-10-09 23:19

光電場設備國產化 台達電沾光

2019-10-09 23:19

顧立雄談純網銀 市占暫難逾1％

2019-10-10 00:05

受僱住院醫師納勞基法 醫師可參加勞保了

2019-10-10 12:46

全球競爭力排名 台灣第12

2019-10-10 00:02

前九月稅收創高 有四亮點

2019-10-10 00:18

純網銀高層 年收入上看3000萬

2019-10-10 00:31

將來銀行薪酬惹議 立委質疑「國家隊養肥貓」

2019-10-10 00:04

超級颱風襲日 保旅平險留意班機延誤理賠

2019-10-10 15:39

跳開發票 上中下游都罰

2019-10-10 00:24

高雄銀前三季獲利 倍增

2019-10-10 00:00

玉山銀外幣存款躍增 排國銀第三大

2019-10-09 23:59

未分配盈餘投資建築 二大挑戰阻礙優惠

2019-10-09 20:56

地價稅11月開徵 首度適用自然人憑證無卡申報

2019-10-10 16:07

彰濱雙綠能啟動 年發電3.4億度

2019-10-09 23:43

高雄銀將買地蓋新總行 活絡地方經濟

2019-10-09 23:59

臉書libra將誕生 陳冲：2020年可能還出不來

2019-10-10 17:18

迎5G新時代 電信業拚創新應用

2019-10-10 09:53

智慧機車安全系統 獲WICT傑出公私營合作應用獎

2019-10-09 21:05

拆屋改建 留意二大稅事

2019-10-10 00:24

用眼過度激增 眼球產業鏈動能強

2019-10-10 13:50

開放最高平台 台北101攻頂樓經濟

2019-10-10 00:41

雇主不發非自願離職證明 勞工這樣做照領失業給付

2019-10-10 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top