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全球最大戶外8K投影盛宴 台達邀千人日月潭壯觀同框

2019-10-10 15:55經濟日報 記者劉芳妙／台北報導

台達基金會副董事長郭珊珊（中）。報系資料照／記者徐如宜攝影
台達基金會副董事長郭珊珊（中）。報系資料照／記者徐如宜攝影
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台達（2308）集團旗下台達電子文教基金會主辦的「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」公益放映會今（10）日盛大登場，吸引超過千名來自全台的民眾及海外遊客齊聚片中經典場景日月潭伊達邵碼頭，星夜湖畔同框觀影。

這場全球規模最大的8K戶外投影盛會，由國際知名的台灣原聲童聲合唱團獻唱天籟、邵族逐鹿市集舞團表演傳統舞蹈揭開序幕。放映會透過台達全球領先的8K投影技術，以500吋的「微美」8K影像帶著觀眾走入台灣四季水景，進而體認水資源及相關生態所面臨的問題，在日月潭畔開創前所未見的視覺及精神饗宴。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，台達基金會長期關注氣候變遷相關議題並一直嘗試透過影像傳達的方式，喚起大眾守護地球的意識。過去基金會曾與公視合作台灣第一部HD紀錄片《福爾摩沙的指環》，也與齊柏林導演合作台灣第一部空拍紀錄片《看見台灣》，都是以最先進的影像技術，紀錄大自然的美麗與傷痕。

《水起．台灣》這部紀錄片收錄暖冬乾旱、珊瑚礁白化、蘚苔消失、地層下陷等珍貴的畫面，記錄了氣候變遷及人為活動對水資源帶來的衝擊，希望透過台達最新的8K投影技術，能讓更多人透過影像感受地球的危機。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，《水起．台灣》今年3月登上日本NHK BS 8K衛星頻道後，陸續於台灣、日本、中國大陸等地，舉行公益巡演活動，累積觀影近萬人次，受到諸多政府決策者及各界菁英的盛讚。今日在日月潭這個蘊藏豐富自然資源與人文特色的地方同框放映，希望能讓現場觀眾與我們周遭的水環境能有更多連結，進而知水、惜水、護水。年底我們更將帶著這部紀錄片到聯合國氣候大會的舞台上，讓全球更多人看見水議題的重要性，延續國際上的影響力。

「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」公益放映會由全球知名的台灣原聲童聲合唱團開場獻唱天籟，帶來You Raise Me Up等數首膾炙人口的經典，合唱團以安可曲kipahpah ima 拍手歌回應現場觀眾持續的掌聲。於紀錄片中入鏡的邵族逐鹿市集舞團，伴著杵音表演舀水工作歌、杵音舞等傳統舞蹈，在伊達邵碼頭同框重現片中經典的舞動。緊接著重頭戲登場，透過台達自行研發、亮度高達36,000流明世界第一的8K投影科技，讓觀眾走入《水起．台灣》中的台灣水景，以8K細緻的影像呼籲大眾正視氣候變遷及人類活動對水資源環境的衝擊及影響，現場超過千名的觀眾皆深受感動，迴響熱烈。

映後散場時，湖面上直徑六米的漂浮球體更用投影動畫呈現邵族人逐鹿定居日月潭畔的神話故事，以在地文化演繹人與水的相對關係，也為這場戶外投影盛宴畫下完美句點。

台達電日月潭紀錄片
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