智慧機車安全系統 獲WICT傑出公私營合作應用獎

2019-10-09 21:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /台北即時報導



素有資通訊業奧林匹克之稱的第 23屆世界資訊科技大會 （World Congress on Information Technology，WCIT 2019 ），於2019年10月7日在亞美尼亞首都葉里溫登場。今年在交通部與經濟部技術處支持、中華軟協推薦下，資策會智慧系統研究所（資策會系統所）以「Scooter2Infra Safety System 智慧機車安全警示系統」拿下「全球ICT卓越獎」（WITSA Global ICT Excellence Award）之「傑出公眾合作服務獎」（Public/Private Partnership Award）佳作。

事實上，台灣的機車普及率為67%，密度為全球第一，超過70%的交通事故車種及傷亡人數都來自機車。雖然道路設計為交通安全基礎，仍無法避免人為失誤所造成的事故。因此，資策會投入機車安全警示系統研發，希望藉由物聯網技術，提供汽機車安全防護，從「車輛」的角度，改善機車行車安全。

由資策會系統所聯手台灣車聯網產業協會、世曦等單位，共同研發智慧機車安全警示系統，係以強化主動式RFID為基礎，開發出智慧型路側設施（RSU）與機車發報裝置（OBU），於RSU整合RFID及多重感測設備，如雷達及攝影機，可偵測車輛並預測行車風險，再藉由RSU上之LED警示牌給予駕駛路況警示資訊，打造低成本、易滲透的機車V2I（Vehicle to Infrastructure，車輛與基礎設施）環境。

機車駕駛能依前方路況提早反應，避免因車速過快，於彎道或交叉路口發生自摔或側撞意外，長期可藉此改善駕駛行為，降低機車整體事故及傷亡比例。

自2018年1月起，機車安全警示系統已在國立東華大學、國立高雄科技大學及佛光大學三所校園內推動及運行，於校區周邊共50處易肇事路段及路口設置智慧型路側設施，超過8,600位師生機車駕駛加裝OBU，係全球首創大規模服務運行之機車V2I解決方案。值得一提的是，經實證分析後發現，有設置智慧型路側設施的路段及路口，機車平均速率較導入前降低2%~14%，車輛衝突秒數也較導入前改善約50%。