親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美中貿易戰情升溫 首度掛鉤中共人權問題

朱立倫：國慶升旗 慶祝雙十到底在紀念什麼？

智慧機車安全系統 獲WICT傑出公私營合作應用獎

2019-10-09 21:05經濟日報 記者蕭君暉/台北即時報導

素有資通訊業奧林匹克之稱的第 23屆世界資訊科技大會 （World Congress on Information Technology，WCIT 2019 ），於2019年10月7日在亞美尼亞首都葉里溫登場。今年在交通部與經濟部技術處支持、中華軟協推薦下，資策會智慧系統研究所（資策會系統所）以「Scooter2Infra Safety System 智慧機車安全警示系統」拿下「全球ICT卓越獎」（WITSA Global ICT Excellence Award）之「傑出公眾合作服務獎」（Public/Private Partnership Award）佳作。

事實上，台灣的機車普及率為67%，密度為全球第一，超過70%的交通事故車種及傷亡人數都來自機車。雖然道路設計為交通安全基礎，仍無法避免人為失誤所造成的事故。因此，資策會投入機車安全警示系統研發，希望藉由物聯網技術，提供汽機車安全防護，從「車輛」的角度，改善機車行車安全。

由資策會系統所聯手台灣車聯網產業協會、世曦等單位，共同研發智慧機車安全警示系統，係以強化主動式RFID為基礎，開發出智慧型路側設施（RSU）與機車發報裝置（OBU），於RSU整合RFID及多重感測設備，如雷達及攝影機，可偵測車輛並預測行車風險，再藉由RSU上之LED警示牌給予駕駛路況警示資訊，打造低成本、易滲透的機車V2I（Vehicle to Infrastructure，車輛與基礎設施）環境。

機車駕駛能依前方路況提早反應，避免因車速過快，於彎道或交叉路口發生自摔或側撞意外，長期可藉此改善駕駛行為，降低機車整體事故及傷亡比例。

自2018年1月起，機車安全警示系統已在國立東華大學、國立高雄科技大學及佛光大學三所校園內推動及運行，於校區周邊共50處易肇事路段及路口設置智慧型路側設施，超過8,600位師生機車駕駛加裝OBU，係全球首創大規模服務運行之機車V2I解決方案。值得一提的是，經實證分析後發現，有設置智慧型路側設施的路段及路口，機車平均速率較導入前降低2%~14%，車輛衝突秒數也較導入前改善約50%。

依校方校內事故統計，佛光大學107學年第二學期交通事故降低達50%；東華大學降低近35%。未來，資策會企盼藉由更多的實證成果，導入影像辨識、深度學習等智慧系統，打造低成本、高安全的交通環境。

資策會系統所聯手台灣車聯網產業協會、世曦等單位，共同研發智慧機車安全警示系統，車...
資策會系統所聯手台灣車聯網產業協會、世曦等單位，共同研發智慧機車安全警示系統，車輛於彎道前，前方號標即可警示行車速度過快。資策會/提供
分享
資策會系統所聯手台灣車聯網產業協會、世曦等單位，共同研發智慧機車安全警示系統，車...
資策會系統所聯手台灣車聯網產業協會、世曦等單位，共同研發智慧機車安全警示系統，車輛於彎道前，前方號標即可警示行車速度過快。資策會/提供
分享

資策會佛光大學智慧機
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

面板業減產潮 上游廠驚慌

2019-10-09 14:39

陸政策推動FM模組 立積有望大啖商機

2019-10-09 14:37

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:37

電池廠業績旺 9月營收新普加百裕創新高

2019-10-09 14:31

力達-KY布局螺桿主機年底有成 看好亞洲市場

2019-10-09 12:51

轉單效應發威 宏捷科飆漲停躋身百元俱樂部

2019-10-09 12:40

中國政策作多 立積優先大啖FM模組商機

2019-10-09 12:34

分析師：台廠今年電視出貨量將不到3,000萬台

2019-10-09 11:18

徐國晉 出任美光企業副總裁暨台灣美光董事長

2019-10-09 10:48

電視競爭激烈 研調：未來五年剩四台廠有競爭力

2019-10-09 10:43

台積電明年4大客戶助攻 外資目標價330元

2019-10-09 10:20

緯軟9月營收今年次低 盤中股價跌5%

2019-10-09 09:41

英特爾CEO來台 揪伴搶商機

2019-10-09 00:44

英特爾增產CPU 紓解供需緊張

2019-10-09 00:43

南亞科毛利率 失守30%

2019-10-09 00:43

李培瑛：DRAM市況明年好轉

2019-10-09 00:42

美嚴打陸企刷臉應用 浩鑫、訊連迎轉單

2019-10-08 23:35

網家社群支付 明年泰國上線

2019-10-08 23:14

電商進軍東協 靠三化策略

2019-10-08 23:14

WCIT演講 黃志芳：每家企業都應當成科技公司來經營

2019-10-08 17:53

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

智在家鄉 用開源精神讓家鄉科技創新

2019-10-09 11:10

高效、穩定又可靠！冠德建設選用華碩商用桌機

2019-10-07 16:53
看更多

熱門文章

有債務別怕！這些勞工退休金帳戶誰也拿不走

2019-10-09 11:37

潤寅花甲阿嬤如何騙到銀行80億元？財金部會展開調查

2019-10-09 11:41

王文淵擔心景氣「還有更壞」 謝金河：問題出在芳香烴

2019-10-09 12:45

潤寅詐貸案14家銀行踩雷 金管會認定銀行有疏失

2019-10-09 17:41

附加China才准放行？MIT銷陸卡關 工總介入協調

2019-10-09 00:21

兩岸緊張 我產品輸陸傳遭卡關

2019-10-08 23:41

王子復仇來了》星宇航空制服亮相，張國煒嗆聲：票價將比長榮貴！

2019-10-09 16:00

立委爆顧立雄將被換掉 純網銀大放水遭質疑政治操作

2019-10-09 10:58

將來銀行高層年薪加獎金3,000萬元 為兆豐銀老董四倍

2019-10-09 12:43

影／好霸氣！ 空中俯瞰140公頃太陽光電場

2019-10-09 15:05

全台最大地面型光電場今完工 年發電量逾3.4億度

2019-10-09 12:00

11年最慘澹…十一長假 來台陸客剩三分之一

2019-10-09 00:42

英特爾CEO來台 揪伴搶商機

2019-10-09 00:44

外銀美元活存 利率衝3.1%

2019-10-09 00:21

超越去年 金控業前三季賺進2,963億

2019-10-09 00:13

離岸風電上岸 台電投資516億元在彰化擴增併聯容量

2019-10-08 22:26

金管會出招 挺中小企融資

2019-10-09 00:20

貿易局：未接獲產品輸陸 被擋關案例

2019-10-08 23:38

熱錢湧 台幣升至半年新高

2019-10-09 00:10

南亞科毛利率 失守30%

2019-10-09 00:43

立委爆有上市櫃公司遭變相抽銀根 金管會將進行了解

2019-10-09 13:07

台電砸606億 併聯離岸風電

2019-10-08 23:40

外匯投資…澳幣、英鎊 也受歡迎

2019-10-09 00:20

兆豐董座年薪不到千萬 將來銀行最高卻有3,000萬元

2019-10-09 12:45

十一陸客來台 大減三分之二

2019-10-08 23:44

WEF全球競爭力報告：台灣續居前四大創新國

2019-10-09 08:45

禁銀行要求存款擔保 顧立雄：企業更借不到錢

2019-10-09 16:10

英特爾增產CPU 紓解供需緊張

2019-10-09 00:43

免稅購物也有周年慶 昇恆昌首度推出最高20%優惠

2019-10-09 10:44

大賺七倍 曹興誠包袱瓶8.2億拍出

2019-10-09 00:18

味全舊廠土地 茂德啟動開發

2019-10-08 23:14

金控前三季獲利賺贏去年 全年挑戰新高 前四強賺逾半

2019-10-08 23:22

台積電明年4大客戶助攻 外資目標價330元

2019-10-09 10:20

美嚴打陸企刷臉應用 浩鑫、訊連迎轉單

2019-10-08 23:35

凱博觀點／個人大陸資金合法回台解析

2019-10-09 00:06

境外繳稅國內扣抵 兩要件

2019-10-09 00:06

大葉高島屋8日停電 為了檢修9日停業一日

2019-10-09 10:18

純網銀能賺錢嗎？顧立雄：前幾年市占估難達1%

2019-10-09 11:00

名下土地被他人長期占用 可申請由使用者繳地價稅

2019-10-09 00:06

企業貸款2億被要求回存1億 顧立雄：不可以

2019-10-09 10:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top