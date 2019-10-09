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港人想出走 為何寧來台灣也不先選美國？

主打「越級挑戰」 realme要走與OPPO不同的路

2019-10-09 20:34經濟日報 記者何佩儒／即時報導

OPPO拆分出的獨立品牌realme在5月進入台灣市場，第2個月市占即達2%。realme台灣市場商務長鍾湘偉今天表示，第4季因將推出realme 5、realme 5 Pro等新機，目標年底市占可提高至3%到5%，同時也將嘗試與OPPO不同的行銷模式。

鍾湘偉表示，realme主打「越級挑戰」，以年輕族群為主力消費群，在行銷上也有別於OPPO，包括嘗試與直播主合作，另外因應迎新季，也會進入校園，展開與消費者互動的行銷方式，也會打造「Real迷」粉絲行銷。

OPPO去年拆分出新品牌realme，鎖定年輕族群推出萬元以下的產品，由於是新品牌，為了提高消費者的信任度，近來也打出「Power by OPPO」，讓消費者了解realme與OPPO在供應鏈、技術開發上乃共用資源。

鍾湘偉表示，面對明年即將登場的5G，realme會積極進入首波市場，並繼續瞄準萬元以下產品作為主力市場。看好第4季有電商購物節、耶誕購物季等，帶動市場銷售動能，realme下旬將發表新機，可望推升市占率上揚。除了手機以外，realme也會陸續推出穿戴裝置如智慧手環、藍芽耳機、甚至電視等產品。

realme／提供
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