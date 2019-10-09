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軟性與印製式電子國際會議 10月23日登場

2019-10-09 16:05經濟日報 記者蔡銘仁／台北報導

備受矚目與期待的「軟性與印製式電子國際會議」，今年已邁入第10年，工研院今（9）日宣布將於10月23至25日一連三天於台北南港展覽館舉辦，將特別邀請國內外專家、學者進行超過150場專題演講、論壇、與論文發表，剖析全球最新的軟性與印製電子技術發展、穿戴裝置、異質整合等議題。

據工研院產科國際所報告指出，全球軟性混合電子市場產值自2018年到2025年的複合成長率估計將達65.9％，成長力道不容小覷。工研院電光系統所所長同時也是今年ICFPE大會主席吳志毅表示，隨著可攜式裝置及穿戴裝置越來越受歡迎，軟性顯示器的需求也大幅成長。

吳志毅指出，軟性電子在技術環節上含跨了材料、半導體、電子零組件、生產設備以及製程等領域，台灣在這些相關領域均有良好的基礎並具備研發優勢，希望藉由資源的整合以及國際上的鏈結，讓台灣產業可以在軟性電子產業發展中掌握優勢，同時也打造顛覆傳統電子產品的型態的應用。

ICFPE自2009年起分別在台灣、日本、韓國及中國輪流舉辦，今年活動主辦權回到台灣，由工研院接棒舉行，特別邀請歐、美、亞及國內指標性大廠、知名機構與學術領域專家學者發表專題演講，包括OLED創始者鄧青雲院士，元太創新長Michael D. McCreary博士及友達光電林堃裕副總等，預計吸引超過500位海內外人士參加。

同一期間，工研院也舉辦第14屆國際構裝暨電路板研討會（IMPACT 2019）。

工研院表示，IMPACT是全台最盛大的國際電子零組件、組裝、封測、電路板產業年度盛會，今年IMPACT的主題訂為「IMPACT-IAAC on 5G-Evolution& Revolution」，主要將探討5G世代下，材料製程應用的封裝與電路板前瞻技術發展，活動並規劃市場趨勢、異質整合、內埋基板等技術議題。

工研院穿戴裝置電子零組件
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