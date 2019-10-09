陸政策推動FM模組 立積有望大啖商機

2019-10-09 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張家瑋 ／台北報導



配合中國大陸官方政策，多家手機大廠新機將重新導入FM模組。 路透 分享 facebook

中國工信部鼓勵手機廠商自願安裝調頻信號接收模組逐漸發酵，華為、OPPO、小米、VIVO等中國一線大廠計畫在2020年度新款手機導入FM接收模組，在多數手機已取消3.5mm接口設計改以Type-C 做為耳機接口之下，射頻晶片立積（4968）將成為少數可供應FM晶片供應廠商，2020年迎接FM商機。

日前中國工信部針對第十三屆全國人大二次會議代表提議手機廠商安裝調頻信號接收模組做出回應，工信部說，目前調頻信號接收模組技術成熟、成本低廉、對手機終端資源和電量消耗合理等情況下，將繼續加大力度，做好調頻廣播在內的廣播電視傳輸覆蓋工作，鼓勵手機廠商自願安裝，方便使用者接收公共預警訊息。

由於過去蘋果手機取消3.5mm接收孔帶起風潮，安卓系統手機多數已取消3.5mm接收孔及FM模組設計，改採互聯網或其他方式接收。

FM模組技術門檻不高，但取消3.5mm接收天線之後，有技術難度，而立積FM模組則克服技術上障礙，目前已經出貨給三星旗艦機種使用，預期在中國官方大力推動之下，中國手機將重新導入FM模組。

法人表示，目前三星出貨量約百萬顆，未來在中國品牌手機導入之下，預期2020年出貨量可達3,000至5,000萬顆，推估對營收貢獻2至3億元。