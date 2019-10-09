分析師：台廠今年電視出貨量將不到3,000萬台

2019-10-09 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北報導



DIGITIMES Research分析師羅惠隆估計今年全球電視出貨僅2.17億台，與去年持平；預期未來五年電視需求緩步增長，2024年將達2.31億台，2019~2024年複合成長率（CAGR）1.1%；台廠表現方面，今年電視出貨不到3,000萬台，年減12.2%，但明年出貨量預期將有相對顯著的成長，主受惠鴻海（2317）、瑞軒等業者海外設廠效益。

羅惠隆表示，由於鴻海中止天虎計畫且夏普TV調整為自製等因素影響，台廠今年電視出貨量將不到3,000萬台，年衰退達12.2%，主受鴻海中止天虎計畫且夏普TV調整為自製等因素影響；未來5年CAGR約將僅0.5%，占全球比重將由2018年15.9%降至2024年13.3%。

台廠2020年電視出貨量預期有相對顯著的成長，主要受惠於鴻海、瑞軒等業者在海外設廠效益；展望未來五年，台廠持續受陸系競爭者搶單影響，電視出貨佔全球比重難超越14%，出貨量將在3,000~3,250萬台間徘徊。

羅惠隆預期，台廠將僅剩冠捷、鴻海、群創與瑞軒等四家持續保有競爭力，其中，冠捷因自有品牌出貨維持一定規模；包含群創的泛鴻海集團未來仍可受惠於與夏普（Sharp）的投資關係；瑞軒則因客戶結構完整而得以穩守市佔。