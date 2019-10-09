親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

懷孕8週禁墮胎？ 被當生育容器 女性自主權開倒車

分析師：台廠今年電視出貨量將不到3,000萬台

2019-10-09 11:18經濟日報 記者楊伶雯／台北報導

DIGITIMES Research分析師羅惠隆估計今年全球電視出貨僅2.17億台，與去年持平；預期未來五年電視需求緩步增長，2024年將達2.31億台，2019~2024年複合成長率（CAGR）1.1%；台廠表現方面，今年電視出貨不到3,000萬台，年減12.2%，但明年出貨量預期將有相對顯著的成長，主受惠鴻海（2317）、瑞軒等業者海外設廠效益。

羅惠隆表示，由於鴻海中止天虎計畫且夏普TV調整為自製等因素影響，台廠今年電視出貨量將不到3,000萬台，年衰退達12.2%，主受鴻海中止天虎計畫且夏普TV調整為自製等因素影響；未來5年CAGR約將僅0.5%，占全球比重將由2018年15.9%降至2024年13.3%。

台廠2020年電視出貨量預期有相對顯著的成長，主要受惠於鴻海、瑞軒等業者在海外設廠效益；展望未來五年，台廠持續受陸系競爭者搶單影響，電視出貨佔全球比重難超越14%，出貨量將在3,000~3,250萬台間徘徊。

羅惠隆預期，台廠將僅剩冠捷、鴻海、群創與瑞軒等四家持續保有競爭力，其中，冠捷因自有品牌出貨維持一定規模；包含群創的泛鴻海集團未來仍可受惠於與夏普（Sharp）的投資關係；瑞軒則因客戶結構完整而得以穩守市佔。

鴻海電視瑞軒
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

徐國晉 出任美光企業副總裁暨台灣美光董事長

2019-10-09 10:48

電視競爭激烈 研調：未來五年剩四台廠有競爭力

2019-10-09 10:43

台積電明年4大客戶助攻 外資目標價330元

2019-10-09 10:20

緯軟9月營收今年次低 盤中股價跌5%

2019-10-09 09:41

英特爾CEO來台 揪伴搶商機

2019-10-09 00:44

英特爾增產CPU 紓解供需緊張

2019-10-09 00:43

南亞科毛利率 失守30%

2019-10-09 00:43

李培瑛：DRAM市況明年好轉

2019-10-09 00:42

美嚴打陸企刷臉應用 浩鑫、訊連迎轉單

2019-10-08 23:35

網家社群支付 明年泰國上線

2019-10-08 23:14

電商進軍東協 靠三化策略

2019-10-08 23:14

WCIT演講 黃志芳：每家企業都應當成科技公司來經營

2019-10-08 17:53

威剛看穩Q4產品價格

2019-10-08 14:26

記憶體價格反彈 旺宏、群聯Q3繳出好成績

2019-10-08 14:26

研調預估 面板10月恐擴大減產

2019-10-08 14:26

英特爾瞄準資料商機 執行長來台會夥伴

2019-10-08 14:26

廣越9月、第三季營收雙創新高

2019-10-08 14:26

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:40

台積電法說會前暖身 7N+量產推升ADR、市值再創高峰

2019-10-08 11:47

海康威視遭列入美國貿易黑名單 轉單想像引爆安控行情

2019-10-08 11:01

美商務部重磅出手制裁海康威視 台廠安防晶片蒙塵

2019-10-08 10:53

拚5G應用 電信三雄積極備戰

2019-10-08 09:59

綠美圖動工中科路橋將通車 建商搶進台中水湳推案

2019-10-08 09:19

英特爾執行長首度訪台 看見3,000億美元商機

2019-10-08 08:49

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

智在家鄉 用開源精神讓家鄉科技創新

2019-10-09 11:10

高效、穩定又可靠！冠德建設選用華碩商用桌機

2019-10-07 16:53
看更多

熱門文章

退休一次領還是按月領？這些情況算給你看

2019-10-08 21:58

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣8.28億元成交

2019-10-08 12:29

附加China才准放行？MIT銷陸卡關 工總介入協調

2019-10-09 00:21

兩岸緊張 我產品輸陸傳遭卡關

2019-10-08 23:41

11年最慘澹…十一長假 來台陸客剩三分之一

2019-10-09 00:42

金管會同意元大併環華證金 證金公司只剩一家

2019-10-08 18:00

英特爾CEO來台 揪伴搶商機

2019-10-09 00:44

超越去年 金控業前三季賺進2,963億

2019-10-09 00:13

金管會出招 挺中小企融資

2019-10-09 00:20

熱錢湧 台幣升至半年新高

2019-10-09 00:10

貿易局：未接獲產品輸陸 被擋關案例

2019-10-08 23:38

研調預估 面板10月恐擴大減產

2019-10-08 14:26

君鴻酒店法拍再掀波 立委要求徹查一銀是否超貸

2019-10-08 14:27

核三廠1號機將停機大修45天 9日起逐步降低負載

2019-10-08 15:10

離岸風電上岸 台電投資516億元在彰化擴增併聯容量

2019-10-08 22:26

雙美易主內幕》兩岸眼鏡龍頭搶輸台灣婚宴王，背後關鍵竟是他⋯⋯

2019-10-08 16:03

台電砸606億 併聯離岸風電

2019-10-08 23:40

記憶體價格反彈 旺宏、群聯Q3繳出好成績

2019-10-08 14:26

超貸君鴻酒店法拍案 一銀五點說明：有十足擔保

2019-10-08 14:59

立委爆顧立雄將被換掉 純網銀大放水遭質疑政治操作

2019-10-09 10:58

南亞科毛利率 失守30%

2019-10-09 00:43

外銀美元活存 利率衝3.1%

2019-10-09 00:21

泰嘉建設總經理呂金發危機管理 業界按讚

2019-10-08 16:46

十一陸客來台 大減三分之二

2019-10-08 23:44

英特爾增產CPU 紓解供需緊張

2019-10-09 00:43

彰一開閉所工程拚2021年完工 將供2.5GW併網

2019-10-08 21:31

金控前三季獲利賺贏去年 全年挑戰新高 前四強賺逾半

2019-10-08 23:22

美嚴打陸企刷臉應用 浩鑫、訊連迎轉單

2019-10-08 23:35

分享跨境電商十大趨勢 eBay全球副總裁林奕彰來台

2019-10-08 21:50

YouBike傷害險投保第一名 竟與金城武有關

2019-10-08 13:51

大賺七倍 曹興誠包袱瓶8.2億拍出

2019-10-09 00:18

外匯投資…澳幣、英鎊 也受歡迎

2019-10-09 00:20

彰化外海離岸風電皆從北側上岸 業者為併聯搶道

2019-10-08 22:02

凱博觀點／個人大陸資金合法回台解析

2019-10-09 00:06

長榮航大拓點 強攻北美線

2019-10-08 23:14

味全舊廠土地 茂德啟動開發

2019-10-08 23:14

李培瑛：DRAM市況明年好轉

2019-10-09 00:42

WEF全球競爭力報告：台灣續居前四大創新國

2019-10-09 08:45

元大證金併環華 過關

2019-10-09 00:19

杏一10月全台門市將破250家 稱霸連鎖醫材通路

2019-10-08 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top