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智在家鄉 用開源精神讓家鄉科技創新

2019-10-09 11:10文／ 蘇彥菱

邀請社會大眾一起用創意和科技為家鄉解決問題的聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽，連兩屆邀請g0v共同發起人瞿筱葳擔任評審，希望透過他的眼睛，找出更具「open source」開源精神的提案，讓更多好創意因參賽而讓更多人參與、討論，進而優化，甚至被複製以解決更多問題，使每個人都是成為解決家鄉問題的關鍵一份子。

向開放大眾、分享成果的開源精神

瞿筱葳，是促成g0v零時政府的幕後推手之一，但這樣的經歷與擔任聯發科技「智在家鄉」競賽的評審的關聯何在？瞿筱葳表示，「智在家鄉」競賽是由企業支持，邀請大家成為發動者，提供一個平台，集結想解決家鄉問題的眾人，透過線上、線下工作坊的方式，共同參與、討論社會議題，進而優化原先提案，加速解決問題。

身為g0v共同發起人的瞿筱葳，更在意提案是否有「開源」的精神。 圖／李瑞彥攝影、...
身為g0v共同發起人的瞿筱葳，更在意提案是否有「開源」的精神。 圖／李瑞彥攝影、聯發科技教育基金會、拾藺粉絲專頁
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也因為這些成果都是開放、可分享的，日後能讓更多有心想解決家鄉實際問題的人參與，擴大影響力，這樣的理念與精神，正好與g0v主張的「開放資源、致力於讓更多公民參與」的「開源」（open source）精神不謀而合。

正因如此，瞿筱葳透露，自己在檢視提案時，除了創意及社會影響力，更在意提案是否有「開源」精神。

舉例來說，去年獲得首獎的《脫貧自立向前Go》團隊便相當有「開源」精神。其運用語音或APP等方式，協助社工進行第一線資料訪談與搜集，優化社福體系的作業流程。這樣的做法不僅公開資源，以便讓之後的參與者協作，而且還可以轉移到其他地方，擴大影響力。

圖／李瑞彥攝影、聯發科技教育基金會、拾藺粉絲專頁
圖／李瑞彥攝影、聯發科技教育基金會、拾藺粉絲專頁
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去年榮獲首獎的《脫貧自立向前Go》團隊聚焦「精準脫貧」解決方案，運用大數據與AI，開發APP方便社工收集資料，並開發脫貧方案評估系統等，同時做到資訊公開，以便大眾協作、優化，瞿筱葳認為相當具備「開源」精神。

瞿筱葳強調，尤其在面對問題只會愈趨複雜的時代，更需要透過各種方式將大家的腦給「連結」起來，相互交流行程「網路」，集結「眾人的智慧，」，才有可能因應快速變遷的社會，提出對症下藥的解方。

保存藺草文化 反映文化保留的急切

談到今年入圍的20個提案中，哪一個最讓他印象深刻？瞿筱葳表示，初選階段特別替「拾藺」團隊拉票，原先許多評審認為該提案的科技力不夠強，可他卻深深地被團隊極力想保留手傳文化的心意所感動。

該提案希望藉由直播及即時投影的方式，降低學習藺編的門檻，並結合在地大學資源與深度旅遊，試圖保留與傳承苗栗苑裡地區的藺草文化及工藝。

瞿筱葳觀察，多數人在尋求解方時，都是著重眼前看得到的問題，例如社區老化、醫療等，卻忘了「文化流失」，也是亟須解決的問題。

「該提案不僅用科技阻止文化的流失，而且也能複製到其他傳統工藝上，停止文化流失，也是解決一種問題」瞿筱葳強調。

他認為，過去文化保存較多關注建築或口述歷史，如何延續傳統工藝則是較少被提及的，因此更希望這個問題藉由聯發科技智在家鄉的競賽，能被更多人看見，一起思考如何解決文化流失的問題。

除了眾人熟知的g0v共同發起人，瞿筱葳最近也多了個新身份，即文策院處長。 圖／李...
除了眾人熟知的g0v共同發起人，瞿筱葳最近也多了個新身份，即文策院處長。 圖／李瑞彥攝影、聯發科技教育基金會、拾藺粉絲專頁
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對拾藺的提案，除了想喚醒大眾對文化保存議題的理性因素，瞿筱葳也透露，更多是出自於親身經驗的感性因素。他說從小便是睡藺草席長大的，破了也捨不得丟，也不知道要找誰修補，故特別有感在現今科技發展如此快的時代，手工製品只會更快且無聲無息地消失在日常當中，縱使不起眼，但都是文化的片羽。

拾藺團隊運用科技及工作坊的方式，與台灣藺草學會合作，保留無形但珍貴的文化資產。 ...
拾藺團隊運用科技及工作坊的方式，與台灣藺草學會合作，保留無形但珍貴的文化資產。 圖／李瑞彥攝影、聯發科技教育基金會、拾藺粉絲專頁
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除了文化保存的議題，根據瞿筱葳連兩屆擔任聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽評審的觀察，本屆參賽隊伍關注議題相對多元，包括醫療、生態保育、環保及傳統工藝傳承等，相較去年普遍追求前瞻的科技，今年則看到更多的「人文關懷」，可見大家也逐漸抓到「智在家鄉」的核心精神，即激發眾人創意，用設計和科技結合的新解方，解決家鄉的老問題。

例如今年比較少提出以AR、VR技術來解決問題，瞿筱葳樂見這樣的轉變。他解釋，因為若無優質的內容，這樣的解方很難再複製到其他領域，解決更多問題，擴大影響力。

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