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徐國晉 出任美光企業副總裁暨台灣美光董事長

2019-10-09 10:48經濟日報 記者楊伶雯／台北報導

美光副總裁徐國晉 記者簡永祥／攝影
美光副總裁徐國晉 記者簡永祥／攝影
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美光科技今（9）日宣布，由徐國晉出任美光企業副總裁暨台灣美光董事長，管理美光在台三家子公司，包括台灣美光記憶體、台灣美光晶圓及台灣美光半導體；並領導美光高量產的DRAM卓越中心，致力在人工智慧、機器學習等新興記憶體應用領域尋求突破。

徐國晉將向美光全球前段營運資深副總裁Buddy Nicoson匯報；並負責管理美光在台中與桃園的前段製造廠，及美光在台整體運作，包括與政府及學校間的交流關係。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra說：「期望透過徐國晉的帶領，持續強化美光在尖端DRAM技術領域的領導地位；這項目標的實踐，將仰賴美光在台團隊及其營運表現。徐國晉擁有豐富資歷和領袖特質，以勝任這項職務；他的就任將推動台灣美光團隊在成本、品質、週期上，達到更傑出的表現及更穩健的績效。」

徐國晉的新職任命突顯其在美光與台灣的長期合作關係中，扮演至關重要的角色。美光在台據點包括台北的業務服務與技術支援辦公室、台中與桃園的領先科技前段晶圓製造廠，及台中的後段廠。其中，台中與桃園廠區共組為美光高量產的DRAM卓越中心。

美光持續引進智慧製造及後段自動化封測，以鞏固在台營運領導地位並完備卓越中心；美光也將向本地大專院校招募更多人才，確保工作環境兼顧多元及品質，並透過美光基金會的慈善活動，推動本地科學（STEM）教育。美光規劃招募更多人才，以因應桃園及台中廠區未來的發展計劃。

徐國晉在業界累積30多年豐富經歷，歷任多項製造工程與管理等高階職務，以技術轉移與優化、改善良率、提升新廠區產能見長。

在2015年加入美光前，曾任台積電在美國的WaferTech總經理；徐國晉擁有國立台灣大學物理學士及國立交通大學科技管理碩士學位。

美光DRAM晶圓
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