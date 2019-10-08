eBay大中華區執行長：台灣擁有跨境電商成功的基礎

2019-10-08 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北報導



eBay國際跨境貿易業務執行總裁兼大中華區執行長林奕彰今（8）日出席「2019年台北跨境電商年會」。他指出，「台灣是出口導向的經濟體，擁有跨境電商成功的基礎」，包括高品質產品、眾多品牌、外貿根基、法規與政策的支持，看好台灣企業拓展跨境電商版圖。

林奕彰期許，政府及產業界共同努力，從傳統產業轉型、人才培育、系統自動化、物流升級，及鼓勵資本市場參與等面向建立更完善的跨境電商生態圈，讓MIT商品風靡全球市場、持續提升跨境電商整體產值。

根據埃森哲調查，跨境貿易在全球電子商務占比為20%，全球跨境電商年複合成長率（CAGR）達29%，成長幅度為非跨境電商成長率的兩倍，英國、德國、北歐等歐洲國家名列全球跨境網購的前段班，商機蓬勃，當跨境網購成為消費常態，而跨境電商出口供應鏈（產品、賣家、買家）、價值鏈（物流、金流、資訊流）發展逐步完善，更存在龐大商機。

林奕彰表示，跨境電商經過多年的發展，已經有一大批不同類型的大賣家，他們發揮各自優勢，不斷升級企業基礎設施和業務發展，透過IT、資料提高營運效率降低成本，實現業務的規模化、全球化，比如此次年會獲得2019台北新貿獎金獎肯定的eBay賣家奇正網際有限公司，就是以科技投入達成規模化擴張的最佳案例。

會中，林奕彰分享他所觀察到的10大跨境電商趨勢，包括「精準行銷、個性化」；「社交電商、網紅經濟」；「數位原生代的興起」；「追求簡約及零售標準的服務」；「追求更好的購物體驗，隨時隨地購物」；「消費習慣改變，零售商轉移線上」；「自動化倉儲物流成為新興產業」；「以網路思維開發、推廣產品」；「產品週期縮短，新興品牌始於線上」；以及「資本市場參與，擴張跨境電商生態圈」。