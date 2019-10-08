親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

諾貝爾物理學獎得主揭曉！ 三學者共獲殊榮

eBay大中華區執行長：台灣擁有跨境電商成功的基礎

2019-10-08 18:14經濟日報 記者蔡銘仁／台北報導

eBay國際跨境貿易業務執行總裁兼大中華區執行長林奕彰今（8）日出席「2019年台北跨境電商年會」。他指出，「台灣是出口導向的經濟體，擁有跨境電商成功的基礎」，包括高品質產品、眾多品牌、外貿根基、法規與政策的支持，看好台灣企業拓展跨境電商版圖。

林奕彰期許，政府及產業界共同努力，從傳統產業轉型、人才培育、系統自動化、物流升級，及鼓勵資本市場參與等面向建立更完善的跨境電商生態圈，讓MIT商品風靡全球市場、持續提升跨境電商整體產值。

根據埃森哲調查，跨境貿易在全球電子商務占比為20%，全球跨境電商年複合成長率（CAGR）達29%，成長幅度為非跨境電商成長率的兩倍，英國、德國、北歐等歐洲國家名列全球跨境網購的前段班，商機蓬勃，當跨境網購成為消費常態，而跨境電商出口供應鏈（產品、賣家、買家）、價值鏈（物流、金流、資訊流）發展逐步完善，更存在龐大商機。

林奕彰表示，跨境電商經過多年的發展，已經有一大批不同類型的大賣家，他們發揮各自優勢，不斷升級企業基礎設施和業務發展，透過IT、資料提高營運效率降低成本，實現業務的規模化、全球化，比如此次年會獲得2019台北新貿獎金獎肯定的eBay賣家奇正網際有限公司，就是以科技投入達成規模化擴張的最佳案例。

會中，林奕彰分享他所觀察到的10大跨境電商趨勢，包括「精準行銷、個性化」；「社交電商、網紅經濟」；「數位原生代的興起」；「追求簡約及零售標準的服務」；「追求更好的購物體驗，隨時隨地購物」；「消費習慣改變，零售商轉移線上」；「自動化倉儲物流成為新興產業」；「以網路思維開發、推廣產品」；「產品週期縮短，新興品牌始於線上」；以及「資本市場參與，擴張跨境電商生態圈」。

「跨境電商顛覆傳統供應鏈！」林奕彰指出，在跨境電商的發展縣，供應鏈一定會被顛覆，於美國、歐洲都已經發生，零售業者正面臨很大的問題，這是當前趨勢，倘若做轉型就要有敏感度，具備「做網路的思維」。何謂做網路的思維？他表示，重要的是要規模化，規模化同時又能兼顧買家體驗，調整心態及戰略，潮流中要嘛參與潮流，否則就會被吞噬。

eBay全球跨境電商業務執行總裁林奕彰指出跨境電商經過多年的發展，已經有一大批不...
eBay全球跨境電商業務執行總裁林奕彰指出跨境電商經過多年的發展，已經有一大批不同類型的大賣家發揮各自優勢，不斷升級企業基礎設施和業務發展，透過IT、資料提高營運效率降低成本，實現業務的規模化、全球化。圖／eBay提供
分享

跨境電商生態
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

WCIT演講 黃志芳：每家企業都應當成科技公司來經營

2019-10-08 17:53

威剛看穩Q4產品價格

2019-10-08 14:26

記憶體價格反彈 旺宏、群聯Q3繳出好成績

2019-10-08 14:26

研調預估 面板10月恐擴大減產

2019-10-08 14:26

英特爾瞄準資料商機 執行長來台會夥伴

2019-10-08 14:26

廣越9月、第三季營收雙創新高

2019-10-08 14:26

台積電法說會前暖身 7N+量產推升ADR、市值再創高峰

2019-10-08 11:47

海康威視遭列入美國貿易黑名單 轉單想像引爆安控行情

2019-10-08 11:01

美商務部重磅出手制裁海康威視 台廠安防晶片蒙塵

2019-10-08 10:53

拚5G應用 電信三雄積極備戰

2019-10-08 09:59

綠美圖動工中科路橋將通車 建商搶進台中水湳推案

2019-10-08 09:19

英特爾執行長首度訪台 看見3,000億美元商機

2019-10-08 08:49

台積電利多不斷 7奈米強效版製程放量

2019-10-08 00:52

大聯大、文曄 丟了德儀代理權

2019-10-07 23:37

宏達電XR 五年內超越手機

2019-10-07 23:35

聯再能推氫機車 很快可賺錢

2019-10-07 23:31

通路利潤薄 經營變數多

2019-10-07 23:29

TI策略轉向 成效待觀察

2019-10-07 23:28

HTC手機解決兩問題 追回消費者

2019-10-07 23:26

聯再能轉型…鎖定三大目標

2019-10-07 23:26

貨款糾紛 超視堺釋善意：依合約付款

2019-10-07 23:25

三星Galaxy Watch Active2 UA聯名款 將在台上市

2019-10-07 21:39

台積電強效版7奈米量產 6奈米明年第1季試產

2019-10-07 20:16

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

超視堺：對台供應商全照當初採購合約條件履行付款作業

2019-10-07 18:45

電視面板價格低於現金成本 韓、台、陸廠9月起大幅減產

2019-10-07 14:43

丟了德儀 通路商 大聯大、文曄有點慌

2019-10-07 14:41

迎消費旺季 創業家AI搶市

2019-10-07 14:39

HTC卡位5G 要先擠下陸韓大廠

2019-10-07 14:39

VR不再受寵? HTC將專攻5G手機

2019-10-07 14:39

蘋果光照暖 台積電第4季營收再戰新高

2019-10-07 14:39

研調：2020年中國大尺寸面板投入面積登全球最大

2019-10-07 14:34

聯合再生營運轉型 跨足儲能推氫能機車

2019-10-07 13:48

高效、穩定又可靠！冠德建設選用華碩商用桌機

2019-10-07 16:53
看更多

熱門文章

大聯大、文曄 丟了德儀代理權

2019-10-07 23:37

調查：勞工估要準備2456萬元 退休生活才無虞

2019-10-07 21:46

長榮全新夢幻客機波音787今下午抵台 明年起飛溫哥華

2019-10-08 08:02

王文淵憂心明年景氣更壞 但接下再壞空間有限

2019-10-08 00:52

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣8.28億元成交

2019-10-08 12:29

數位帳戶大開放 18歲以下未成年將能線上開戶

2019-10-07 19:54

國際知名品牌Ferragamo 為長榮航空獨家設計硬殼過夜包

2019-10-08 07:21

RAV4油電車配額 一個月多1,000台

2019-10-08 10:01

英特爾執行長首度訪台 看見3,000億美元商機

2019-10-08 08:49

宏達電XR 五年內超越手機

2019-10-07 23:35

陸客大縮減 陸十一長假來台數創歷年最慘澹紀錄

2019-10-08 10:47

長榮明年出吳季剛二代睡衣 下半年菲律賓拓點克拉克

2019-10-08 08:07

數位帳戶鬆綁 7歲也能開戶

2019-10-08 00:07

UberEats拓版圖進攻生鮮配送 新服務月底上路

2019-10-08 01:00

沈榮津專訪（一）／經長：打造高階製造中心

2019-10-08 01:10

HTC手機解決兩問題 追回消費者

2019-10-07 23:26

通路利潤薄 經營變數多

2019-10-07 23:29

聯再能推氫機車 很快可賺錢

2019-10-07 23:31

台積電利多不斷 7奈米強效版製程放量

2019-10-08 00:52

海康威視遭列入美國貿易黑名單 轉單想像引爆安控行情

2019-10-08 11:01

台幣7日升7.1分 五個月新高

2019-10-08 00:06

銀行、壽險獲利增！「中信金」9月稅後盈餘26.19億

2019-10-07 19:53

長榮航空第4架波音787-10交機

2019-10-08 08:02

長榮評估下一代窄體機 波音空中巴士皆納評估

2019-10-08 09:58

低價鋼材銷台 衝擊鋼市

2019-10-08 00:58

境外基金銷售限制 擬放寬

2019-10-08 00:07

沈榮津專訪（二）／產業AI化 台灣再旺20年

2019-10-08 01:10

台積電強效版7奈米量產 6奈米明年第1季試產

2019-10-07 20:16

新光三越信義新天地17日周慶登場 滿千送百四館累計

2019-10-07 22:33

面板廠吹逆風 友達靠AI力拚轉型

2019-10-07 20:48

旺季效應、陸去美化 功率放大器Q3錢景佳

2019-10-08 10:11

數位存款三大鬆綁 7歲以上可線上開戶

2019-10-07 20:37

TI策略轉向 成效待觀察

2019-10-07 23:28

出口轉跌 今年恐負成長

2019-10-08 00:33

提升全球競爭力 長榮航空擴大北美航線布局

2019-10-08 07:23

沈榮津專訪（三）／經部牽線 13外商要投資320億

2019-10-08 01:08

家庭照顧假七天有薪？勞動部：可討論

2019-10-08 00:32

因應金融環境變化與挑戰 金管會提發展新策略

2019-10-07 22:44

聯貸市場 公銀雄霸前段班

2019-10-08 00:06

未分配盈餘投資抵減 盼開便門

2019-10-08 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top