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國研院辦發表會 三中心展出研發成果

2019-10-08 19:20中央社 台北8日電

國研院與竹科共同舉辦技術成果發表會，國研院下轄的半導體、儀科與國網等3個中心在現場展出技術成果，並開放實驗室與研發平台讓與會者參觀，盼促成更多合作機會。

國家實驗研究院與新竹科學園區管理局共同舉辦「產業趨勢研討會暨國研院智慧領域技術成果發表會」，由國研院轄下台灣半導體研究中心、台灣儀器科技研究中心及國家高速網路與計算中心發表專題演說，並展示相關技術成果，同時開放實驗室讓與會者參觀。此外，也邀請調查研究機構，針對半導體及資通訊領域產業趨勢進行報告與討論。

國研院半導體中心副主任莊英宗以「智慧感測異質整合晶片技術」為題發表演講，除了說明最新的觀念外，並介紹半導體中心已建置的IP資訊。此外，現場也展出包含設計服務、前瞻技術與單晶片整合等領域，共16項技術成果。

國研院儀科中心副主任陳峰志以「儀科中心推動ALD/ALE等半導體設備在地化發展現況」為題發表演講。儀科中心同時開放「自研自製設備核心實驗室」及「精密光學工廠」，安排實地導覽及研發成果介紹。

國研院國網中心副主任林錫慶在會中介紹台灣AI雲（TWCC），與外界分享這個人工智慧生態系服務平台。現場同步展出國網中心發展的資料市集及深度學習在自動化影像資訊應用的技術成果。

半導體竹科生態
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