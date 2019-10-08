親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

諾貝爾物理學獎得主揭曉！ 三學者共獲殊榮

WCIT演講 黃志芳：每家企業都應當成科技公司來經營

2019-10-08 17:53聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

外貿協會董事長黃志芳7日受邀擔任第23屆世界資訊科技大會專題座談與談人。貿協提供
外貿協會董事長黃志芳7日受邀擔任第23屆世界資訊科技大會專題座談與談人。貿協提供
分享
外貿協會董事長黃志芳昨應邀擔任在亞美尼亞首都葉里溫舉行的第23屆世界資訊科技大會( WCIT 2019)專題座談與談人，向近千位來自全球各地的科技業及企業家發表主題演講，主題「結合創意與企業家，打造美好未來 (Innovation & Entrepreneurship for a Better Future)」。

此場座談會由美國CNN國際知名主播Samuel Burke擔綱主持，討論主題：當創意遇到資金(Innovation meets Capital)，與談人包括美國加州柏克萊分校執行董事Caroline Winnett、區塊鏈技術Hedera Hashgraph前總裁Tom Trowbridge、全球著名創投公司Kapor Capital合夥人Ulili Onovakpuri、著名運動攝影設備品牌商GoPro副總裁Lusine Yeghiazaryan等。

黃志芳引用「數位海嘯」來形容數位科技鋪天蓋地改變全球經濟面貌的力量，並強調每家企業都應把自己當作是一家科技公司來經營。

黃志芳表示，貿協就是一個全球性企業合作的多元平台，與全球科技界合作密切，辦理台北國際電腦展COMPUTEX、新創展INNOVEX等全球性科技、新創展覽，讓創意與企業家連結，實現理想，創造美好未來。

他特別舉例台灣新創公司Ahamani將在印度推出的UrDa系統為例，該公司規劃在印度打造電動機車共享商業模式，如果成功，將可為印度民眾帶來移動便利性，同時解決交通擁擠、降低空氣污染環境，為即將成為全球人口最多國家的印度創造更美好的未來。

黃志芳表示，台灣天然資源有限，但台灣企業具創新研發精神，台積電也是我國最具創新科技產業的指標性代表。亞美尼亞人口僅有300多萬，無論歷史背景及國際處境也都與同樣是小國的台灣相似，勇於創新及突破困境也是兩國企業家共通的特性。

世界資訊科技大會素有資通訊科技界「奧林匹克大會」的美譽，由全球83個資訊與通訊產業代表的世界資訊科技暨服務業聯盟 (WITSA)，所發起的全球資訊科技與通訊高峰會議及B2B商機媒合交流活動。

2019年世界資訊科技大會共有來自70個國家、2,500多位企業家、政府部門代表及投資者參加。本屆首度於亞美尼亞首都葉里溫舉辦。

過去WCIT主要於歐美國家舉辦，近年來亞洲數位經濟崛起，大會移師亞洲巡迴辦理，台灣則為亞洲啟航主辦國的第一站（2017年於台灣台北辦理），2018年則在印度海德拉巴舉辦。歷屆受邀出席擔任大會講師皆是全球資訊科技暨相關產業最具影響力的代表性人物，例如微軟創辦人比爾·蓋茲。

外貿協會董事長黃志芳7日受邀擔任第23屆世界資訊科技大會專題座談與談人。貿協提供
外貿協會董事長黃志芳7日受邀擔任第23屆世界資訊科技大會專題座談與談人。貿協提供
分享

印度黃志芳
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:40

威剛看穩Q4產品價格

2019-10-08 14:26

記憶體價格反彈 旺宏、群聯Q3繳出好成績

2019-10-08 14:26

研調預估 面板10月恐擴大減產

2019-10-08 14:26

英特爾瞄準資料商機 執行長來台會夥伴

2019-10-08 14:26

廣越9月、第三季營收雙創新高

2019-10-08 14:26

台積電法說會前暖身 7N+量產推升ADR、市值再創高峰

2019-10-08 11:47

海康威視遭列入美國貿易黑名單 轉單想像引爆安控行情

2019-10-08 11:01

美商務部重磅出手制裁海康威視 台廠安防晶片蒙塵

2019-10-08 10:53

拚5G應用 電信三雄積極備戰

2019-10-08 09:59

綠美圖動工中科路橋將通車 建商搶進台中水湳推案

2019-10-08 09:19

英特爾執行長首度訪台 看見3,000億美元商機

2019-10-08 08:49

台積電利多不斷 7奈米強效版製程放量

2019-10-08 00:52

大聯大、文曄 丟了德儀代理權

2019-10-07 23:37

宏達電XR 五年內超越手機

2019-10-07 23:35

聯再能推氫機車 很快可賺錢

2019-10-07 23:31

通路利潤薄 經營變數多

2019-10-07 23:29

TI策略轉向 成效待觀察

2019-10-07 23:28

HTC手機解決兩問題 追回消費者

2019-10-07 23:26

聯再能轉型…鎖定三大目標

2019-10-07 23:26

貨款糾紛 超視堺釋善意：依合約付款

2019-10-07 23:25

三星Galaxy Watch Active2 UA聯名款 將在台上市

2019-10-07 21:39

台積電強效版7奈米量產 6奈米明年第1季試產

2019-10-07 20:16

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

超視堺：對台供應商全照當初採購合約條件履行付款作業

2019-10-07 18:45

電視面板價格低於現金成本 韓、台、陸廠9月起大幅減產

2019-10-07 14:43

迎消費旺季 創業家AI搶市

2019-10-07 14:39

HTC卡位5G 要先擠下陸韓大廠

2019-10-07 14:39

VR不再受寵? HTC將專攻5G手機

2019-10-07 14:39

蘋果光照暖 台積電第4季營收再戰新高

2019-10-07 14:39

研調：2020年中國大尺寸面板投入面積登全球最大

2019-10-07 14:34

聯合再生營運轉型 跨足儲能推氫能機車

2019-10-07 13:48

高效、穩定又可靠！冠德建設選用華碩商用桌機

2019-10-07 16:53
看更多

熱門文章

大聯大、文曄 丟了德儀代理權

2019-10-07 23:37

調查：勞工估要準備2456萬元 退休生活才無虞

2019-10-07 21:46

長榮全新夢幻客機波音787今下午抵台 明年起飛溫哥華

2019-10-08 08:02

王文淵憂心明年景氣更壞 但接下再壞空間有限

2019-10-08 00:52

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣8.28億元成交

2019-10-08 12:29

數位帳戶大開放 18歲以下未成年將能線上開戶

2019-10-07 19:54

國際知名品牌Ferragamo 為長榮航空獨家設計硬殼過夜包

2019-10-08 07:21

RAV4油電車配額 一個月多1,000台

2019-10-08 10:01

英特爾執行長首度訪台 看見3,000億美元商機

2019-10-08 08:49

宏達電XR 五年內超越手機

2019-10-07 23:35

陸客大縮減 陸十一長假來台數創歷年最慘澹紀錄

2019-10-08 10:47

長榮明年出吳季剛二代睡衣 下半年菲律賓拓點克拉克

2019-10-08 08:07

數位帳戶鬆綁 7歲也能開戶

2019-10-08 00:07

UberEats拓版圖進攻生鮮配送 新服務月底上路

2019-10-08 01:00

沈榮津專訪（一）／經長：打造高階製造中心

2019-10-08 01:10

HTC手機解決兩問題 追回消費者

2019-10-07 23:26

通路利潤薄 經營變數多

2019-10-07 23:29

聯再能推氫機車 很快可賺錢

2019-10-07 23:31

台積電利多不斷 7奈米強效版製程放量

2019-10-08 00:52

海康威視遭列入美國貿易黑名單 轉單想像引爆安控行情

2019-10-08 11:01

台幣7日升7.1分 五個月新高

2019-10-08 00:06

銀行、壽險獲利增！「中信金」9月稅後盈餘26.19億

2019-10-07 19:53

長榮航空第4架波音787-10交機

2019-10-08 08:02

長榮評估下一代窄體機 波音空中巴士皆納評估

2019-10-08 09:58

低價鋼材銷台 衝擊鋼市

2019-10-08 00:58

境外基金銷售限制 擬放寬

2019-10-08 00:07

沈榮津專訪（二）／產業AI化 台灣再旺20年

2019-10-08 01:10

台積電強效版7奈米量產 6奈米明年第1季試產

2019-10-07 20:16

新光三越信義新天地17日周慶登場 滿千送百四館累計

2019-10-07 22:33

面板廠吹逆風 友達靠AI力拚轉型

2019-10-07 20:48

旺季效應、陸去美化 功率放大器Q3錢景佳

2019-10-08 10:11

數位存款三大鬆綁 7歲以上可線上開戶

2019-10-07 20:37

TI策略轉向 成效待觀察

2019-10-07 23:28

出口轉跌 今年恐負成長

2019-10-08 00:33

提升全球競爭力 長榮航空擴大北美航線布局

2019-10-08 07:23

沈榮津專訪（三）／經部牽線 13外商要投資320億

2019-10-08 01:08

家庭照顧假七天有薪？勞動部：可討論

2019-10-08 00:32

因應金融環境變化與挑戰 金管會提發展新策略

2019-10-07 22:44

聯貸市場 公銀雄霸前段班

2019-10-08 00:06

未分配盈餘投資抵減 盼開便門

2019-10-08 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top