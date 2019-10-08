WCIT演講 黃志芳：每家企業都應當成科技公司來經營

2019-10-08 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



外貿協會董事長黃志芳7日受邀擔任第23屆世界資訊科技大會專題座談與談人。貿協提供 分享 facebook 外貿協會董事長黃志芳昨應邀擔任在亞美尼亞首都葉里溫舉行的第23屆世界資訊科技大會( WCIT 2019)專題座談與談人，向近千位來自全球各地的科技業及企業家發表主題演講，主題「結合創意與企業家，打造美好未來 (Innovation & Entrepreneurship for a Better Future)」。

此場座談會由美國CNN國際知名主播Samuel Burke擔綱主持，討論主題：當創意遇到資金(Innovation meets Capital)，與談人包括美國加州柏克萊分校執行董事Caroline Winnett、區塊鏈技術Hedera Hashgraph前總裁Tom Trowbridge、全球著名創投公司Kapor Capital合夥人Ulili Onovakpuri、著名運動攝影設備品牌商GoPro副總裁Lusine Yeghiazaryan等。

黃志芳引用「數位海嘯」來形容數位科技鋪天蓋地改變全球經濟面貌的力量，並強調每家企業都應把自己當作是一家科技公司來經營。

黃志芳表示，貿協就是一個全球性企業合作的多元平台，與全球科技界合作密切，辦理台北國際電腦展COMPUTEX、新創展INNOVEX等全球性科技、新創展覽，讓創意與企業家連結，實現理想，創造美好未來。

他特別舉例台灣新創公司Ahamani將在印度推出的UrDa系統為例，該公司規劃在印度打造電動機車共享商業模式，如果成功，將可為印度民眾帶來移動便利性，同時解決交通擁擠、降低空氣污染環境，為即將成為全球人口最多國家的印度創造更美好的未來。

黃志芳表示，台灣天然資源有限，但台灣企業具創新研發精神，台積電也是我國最具創新科技產業的指標性代表。亞美尼亞人口僅有300多萬，無論歷史背景及國際處境也都與同樣是小國的台灣相似，勇於創新及突破困境也是兩國企業家共通的特性。

世界資訊科技大會素有資通訊科技界「奧林匹克大會」的美譽，由全球83個資訊與通訊產業代表的世界資訊科技暨服務業聯盟 (WITSA)，所發起的全球資訊科技與通訊高峰會議及B2B商機媒合交流活動。

2019年世界資訊科技大會共有來自70個國家、2,500多位企業家、政府部門代表及投資者參加。本屆首度於亞美尼亞首都葉里溫舉辦。