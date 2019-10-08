圓展機械式手臂無線實物攝影機 榮獲日本優良設計獎

2019-10-08 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱台北報導



圓展科技（3669）機械式手臂無線實物（投）攝影機AVer M15W，獲頒2019日本優良設計獎（Good Design Award），並得到評審委員高度肯定AVer M15W實物（投）攝影機旨在促使學習更便利。其整體造型簡潔俐落，產品定位清楚，擁有高質感的設計表現。

圓展科技總經理許起裕表示，很榮幸能獲得日本優良設計獎，肯定圓展團隊在教育科技研發創新的成果。圓展實物（投）攝影機長期以來以高品質獲得市場領導品牌地位，AVer M15W是我們推出的最新產品，此次獲獎將是鼓舞研發團隊持續追求創新的原動力。

AVer M15W配備1300萬畫素鏡頭、4K超高畫質和60fps顯示速率，讓老師以擬真的教學情境，帶領學生進行互動式學習；翻轉式鏡頭，左右旋轉角度達180度，可將上課畫面完整傳送至大螢幕；機械式手臂設計，可輕鬆特寫動態影像、立體與平面教材，搭配內建麥克風和快速自動對焦功能，老師可透過 Skype™、Zoom™等雲端視訊軟體，進行遠距教學。此外， AVer M15W體積輕巧，內建鋰電池、支援無線投影功能，是分組教學的最佳利器。

為滿足跨領域課程設計，AVer M15W搭載全新獨家軟體AVerTouch，透過單鍵設定，即可將實物攝影機無線連接至學生的行動裝置，進行內容共享或即時將影像上傳至Google雲端硬碟、DropBox™等平台儲存；搭配畫面註記、錄影和雙分割畫面等功能，讓課堂教學變得更靈活、更彈性。圓展機械式手臂無線實物（投）攝影機以解決老師教學痛點為核心，搭配多元教學工具和新穎的外型設計，不僅深受評審青睞，亦是全球超過50萬間學校選擇圓展智慧教育解決方案的原因之一。