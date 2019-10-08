台灣公有雲服務支出強勁 IDC估2023年達11億美元

2019-10-08 13:38 中央社 台北8日電



IDC公布，亞太區（不含日本）公有雲服務支出將於2023年達到761億美元，台灣公有雲服務支出持續保有成長動能，預計於2023年達到11.22億美元，估5年複合成長率達11.83%。

根據國際市場研究機構IDC最新「全球半年度公有雲服務支出指南」，2019年亞太區（不含日本）公有雲服務和基礎設施支出將達到260億美元，相較2018年成長47.1%。預計公有雲服務將在2018年至2023年期間成長近3倍，2023年將達到761億美元。台灣公有雲服務支出則預計於2023年達到11.22億美元，估5年複合成長率達11.83%。

IDC亞太區客戶洞察與分析高級研究經理畢希（Ashutosh Bisht）指出，安全問題和IT治理過去一直是導入雲端服務的主要障礙，但近年來公有雲服務在IT安全上已逐步改善，成了公有雲能持續擴展的主要推動因素之一。另外，亞太主要國家政府正在放寬對受監管行業（如銀行業）的監管程度，也對公有雲服務的未來推動提供了發展的新機會。

IDC說明，亞太市場基礎設施即服務（IaaS）是最大類別的雲端服務，2019年占總體公有雲支出50.2%，軟體即服務（SaaS）占39.03%，平台即服務（PaaS）占10.7%。若從垂直產業的角度分析，專業服務、銀行業和離散製造業是主要的三大產業，占整個所有公有雲服務支出的1/3以上。中國、澳洲及印度將是亞太區公有雲發展主要市場。

IDC台灣資深市場分析師葉振男表示，台灣公有雲服務市場目前仍處於正在快速成長的階段，不同於過往營收主要來自新創、遊戲和直播業者，現階段台灣的高科技製造業廠商也開始使用公有雲的運算資源來加速產品開發、設計和生產流程，彈性和敏捷的運算資源配置是客戶考量採用公有雲服務的主要原因。

台灣市場軟體即服務（SaaS）占有率最大，2019年占總體公有雲支出46.7%，基礎設施即服務（IaaS）46.4%，平台即服務（PaaS）7.0%。離散製造、專業服務和銀行業是台灣公有雲市場三大應用產業，占整體公有雲服務支出4成以上，IDC預計，整體市場未來發展仍保有一定成長動能。