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司法基礎建設：司法判決新聞稿如何煉成？

台積電法說會前暖身 7N+量產推升ADR、市值再創高峰

2019-10-08 11:47經濟日報 記者張家瑋／台北報導

晶圓龍頭台積電（2330）宣布7奈米強效版進入量產，再度拉大與競爭對手距離，激勵ADR存託憑證及股價聯袂創高，ADR來到48.15美元歷史價位，股價攻上285元高點，市值達7.39兆元再度刷新紀錄。

法人指出，台積電7奈米強效版量產在全球市占率定於一尊，且在國際大廠相繼投片之下，產能很快進入滿載，第四季展望樂觀，提前為下周法說會暖身。

台積電今日股價跳空開出，盤中高點來到285元，漲幅2.5%，不僅股價再度刷新歷史新高，市值攀上7.39兆元高峰，進一步帶動指數衝過11,000點關卡。

下周台積電將舉行法說會，法說會前夕，釋出7奈米強效版進入量產，且量產速度為史上最快的製程之一，反映7奈米產能利用率快速拉高，全球市占率第一與競爭對手差距又再度拉大，為6、5奈米製程奠定良好基礎。

台積電表示，領先業界導入極紫外光（EUV）微影技術之7奈米強效版製程已協助客戶產品大量進入市場，該技術主要奠基於成功的7奈米製程之上，7奈米強效版第二季開始量產，良率與7奈米相當接近。而6 奈米製程技術將於 2020年第一季進入試產，並於年底前進入量產，6奈米的邏輯密度將比7奈米 提高18%。

法人指出，受惠於5G、AI、HPC需求帶動，台積電7奈米及強效版未來三年營收成長力道強勁，且將複製過去28、16奈米成功模式，成為未來幾年推動營運成長主力項目。

奈米台積電法說會
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