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竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

旺季效應、陸去美化 功率放大器Q3錢景佳

2019-10-08 10:11經濟日報 記者周克威／台北報導

旺季效應加上大陸去美化，功率放大器族群業績Q3好錢景，出現明顯成長，分析師指出，9月整體營收表現優於市場預期，看好宏捷科（8086）、全新等業績前景。

全新9月營收年增64%、月減7.22%，第3季營收季增13%；分析師指出，全新光電產品營收比重逐年上揚，2020年在客戶增加下，光電比重將再提高，在產能利用率提高加上產品組合優化，預期毛利率將逐步提高。受惠中美貿易摩擦大陸業者去美化趨勢，公司營運可望出現明顯回升。

穩懋9月營收年增74%、月增9.8%，第3季營收季增43.3%，由於比較基期較低，加上旺季效應、大陸去美化效益，預期營收成長力道將持續增強；由於產能利用率回升，預期第3季毛利率將較第2季上揚。

長期而言，樂觀看待產業長期的成長潛力，無論是在光電領域、5G基礎建設以及手機、Wi-Fi 6的發展趨勢，皆有利業績表現。

宏捷科9月營收年增94.15%，月增2.29%，第3季營收季增48%；分析師指出，宏捷科受惠於大陸去美化、二線廠取代一線廠的趨勢，業績已擺脫Skyworks擴產減少外包的影響，開始出現明顯成長，第4季可望淡季不淡，明年上半年不排除熱度依舊維持，預期宏捷科2019年營收年成長12.5%，2020年營收可進一步年成長46%。

營收宏捷科
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