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綠美圖動工中科路橋將通車 建商搶進台中水湳推案

2019-10-08 09:19聯合報 記者趙容萱／台中報導

連接中科與水湳智慧城的中科路橋即將在今年底完工。圖／台中市政府提供
連接中科與水湳智慧城的中科路橋即將在今年底完工。圖／台中市政府提供
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台中水湳經貿特區「台中綠美圖」動工，連接中科與水湳智慧城的中科路橋即將在今年底完工，捷運綠線明年底也將通車，不但知名建商陸續進駐水湳及其周邊，中科購屋族往水湳周邊移動。

鄉林不動產研究室指出，台中洲際棒球場為中心點的10分鐘車程同心圓區域內，隨著水湳經貿園區大型建設陸續動工、到位，為台74沿線14期重劃區的房市添柴火，未來大台中房市最火熱的區域，當屬北屯區洲際棒球場周邊與潭子頭張路一帶的十四期重畫區。

實價登錄資料顯示，台中最近半年內，房屋買賣移轉量最大的北屯區，一年內電梯大樓新成屋買賣交易計185戶，其中3房佔64%為最大宗。

富宇建設專案協理黃資宸說，水湳智慧城重大建設密集陸續完工到位，尤其中科路橋將通車，富宇「飛翔」在中清路二段的靜巷住宅推出24到37坪、2到3房，戶戶衛浴皆有對外窗，基地退縮50米，以跳島概念設計微生態景觀，做為社區公園使用，其中購屋主力為中科台積電、友達科技新貴，交通建設帶動人口移動，銷售人員有深切感受。

鄉林建設副總經理方偉民說，鄉林建設在潭子中山路的預售案「鄉林天韻」兩房早就銷售完畢，42坪的正三房也剩下10多戶，目前銷售接近九成，可望在今年底前完銷，已購客戶約六成是在地客，中科新貴也不在少數，三房快速去化的原因是交通方便，有台74線、豐原到大慶的台鐵高架化新增5通勤站，公車路線密度堪稱最高，加上位於知名私校交通車接送點，國高中生的求學交通更是便捷，省去家長接送之苦。

「富宇飛翔」受惠於捷運綠線即將通車的軌道經濟，以及水湳智慧城開發，購屋主力為中科...
「富宇飛翔」受惠於捷運綠線即將通車的軌道經濟，以及水湳智慧城開發，購屋主力為中科台積電、友達科技新貴。記者趙容萱／攝影
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中科鄉林
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