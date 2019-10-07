三星Galaxy Watch Active2 UA聯名款 將在台上市

2019-10-07 21:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／台北報導



三星8月在紐約發表Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款後，受到市場高度期待，詢問度不斷。台灣三星電子今天宣布Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款正式在台上市，雙方深度合作，獨家串連UA HOVR系列智能晶片運動鞋與MapMyRun體驗，協助跑者改善跑步形態，進而提升運動表現。

三星表示， Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款，單機建議售價11,500元，將於13日於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、燦坤指定門市及各經銷通路上市。

三星指出，Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款獨有Under Armour設計運動表帶以及客製化表面，其風格獨具的日蝕錶面依每天時光脈動發光而變化；主畫面簡潔俐落的Under Armour LOGO可快速進入Under Armour MapMyRun App，透過MapMyRun提供的Premium服務串連全球陣容最龐大的體適能社群，只需動動手腕，即可快速獲得體適能資訊、直觀的健身指導，以及更完整的運動訓練。

在訓練期間，螢幕將顯示各種重要資訊，如心率及步速，易於即時查看統計數據與進度。搭配Galaxy Buds耳機時，更能在訓練過程收到語音教練的指導與加油打氣，激發運動魂。透過串連智慧型手機，則可察看更詳細的訓練報告。