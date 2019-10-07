親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

馬俊麟與王瞳「開心吃」之前 妻發「離婚」文斥：荒唐

鏈結國際加值台灣 台灣松下獲十大傑出貢獻外商獎

2019-10-07 21:06經濟日報 記者張義宮／台北報導

台灣松下電器今(7)日榮獲陳副總統頒發「十大傑出貢獻外商獎」，表彰Panasonic長期深耕台灣，與台灣上、中、下游產業連結密切以及結合台灣中油、資策會等研發機構投入前瞻產業技術開發，由台灣松下電器總經理林淵傳代表出席接受頒獎。

頒獎儀式在經濟部於台北國際會議中心舉辦的2019年「台灣全球招商論壇」中舉行，是台灣最高層級的年度招商活動，呈現外商多年深耕在地，與台灣未來投資潛力的平台，陳副總統特別出席開幕儀式，並親自頒發台灣全球招商論壇首次的「十大傑出貢獻外商獎」，表揚外商持續投資台灣，參與台灣經濟與產業成長的卓越貢獻。

國際經貿新秩序正牽動著全球投資動向與產業版圖的重組，2019 年「台灣全球招商論壇」以「鏈結國際‧加值台灣(Secure and Trustworthy)」為主軸，聚焦 5G、物聯網、AI、大數據、電動車及自駕車等新興領域；邀請在台跨國企業高階人士對談，深入剖析產業趨勢與投資台灣商機，掌握下世代前瞻技術應用、全球產業新格局。

台灣Panasonic 集團自1962 年在台灣設立第一家公司以來，就秉持著「企業是社會的公器」之基本理念，陪伴台灣社會一同成長發展迄今。

台灣松下電器指出，2019年度開始，Panasonic集團為了能貼近重要地域的發展，迅速回應市場和顧客的需求，在匯集了在台灣原有的家電、住宅與居住空間的銷售及家電、電材製造等公司成立了台灣事業部，提昇成為全球Panasonic集團中38個事業部之一，希望以One Panasonic的營運體制來開拓新的事業領域，發揮Cross Value的總合力，發揮台灣式的速度、成本模式來迅速回應市場和顧客，迎向以客戶需求為視點，透過感動、滿足，由家電商品販賣轉而成為生活體驗服務提供、進而將國內銷售擴大成為海外輸出，來追求成為全球性的台灣Panasonic繼續努力。

Panasonic所追求的目標姿態「A Better Life , A Better World」，就是要擴展顧客的“美好生活”隨著節能與物聯網等新的技術服務持續推出，人們的生活也將變得更聰明、更便利，未來我們會不斷引進新技術、擴展研發設計能力，與台灣各大產業夥伴繼續密切合作，在實現顧客“美好生活”的同時，運用事業的力量為解決社會的課題做出最大的貢獻。

並在良好事業基礎及與產官學研相互合作的上持續深化供應鏈合作與投入技術研發、人才培育，跟隨時代脈動與台灣經濟發展共同向前邁進。

台灣松下電器榮獲陳副總統頒發「十大傑出貢獻外商獎」，由總經理林淵傳代表出席接受頒...
台灣松下電器榮獲陳副總統頒發「十大傑出貢獻外商獎」，由總經理林淵傳代表出席接受頒獎。(圖：台灣松下提供)
分享

Panasonic台灣松下家電
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

騰輝9月營收4.88億元 Q3創新高

2019-10-07 14:58

丟了德儀 通路商 大聯大、文曄有點慌

2019-10-07 14:41

迎消費旺季 創業家AI搶市

2019-10-07 14:39

HTC卡位5G 要先擠下陸韓大廠

2019-10-07 14:39

VR不再受寵? HTC將專攻5G手機

2019-10-07 14:39

蘋果光照暖 台積電第4季營收再戰新高

2019-10-07 14:39

研調：2020年中國大尺寸面板投入面積登全球最大

2019-10-07 14:34

聯合再生營運轉型 跨足儲能推氫能機車

2019-10-07 13:48

世界資訊科技大會亞美尼亞登場 施振榮擔任顧問

2019-10-07 12:25

貿聯9月營收20.09億元 月增6.9%

2019-10-07 11:27

5G帶動明年MLCC需求 國巨股價強勢登2個月高點

2019-10-07 10:51

第3季營收衝同期新高 鴻海股漲市值站穩兆元

2019-10-07 10:03

環球晶9月營收創3個月高 中美晶同步攀升

2019-10-07 09:58

iPhone11銷售轉佳 法人：供應鏈喜憂參半

2019-10-07 08:46

蘋果夜幕綠新機 大缺貨

2019-10-07 00:42

5G專網爭議 電信業提解方

2019-10-07 00:32

5G首波頻譜競標 12月啟動

2019-10-07 00:31

鴻海超視堺量產跳票 供應商提六訴求

2019-10-06 23:21

超視堺不確定性高…協力廠頭痛

2019-10-06 23:18

宏碁攜手交大 以ConceptD系列進行前衛創作人才培育

2019-10-06 15:39

科技論壇／鮑永哲：雲端VR拚二年普及

2019-10-03 00:58

科技論壇／王興：催動電商行銷大改變

2019-10-03 00:57

科技論壇／陳耀祥：躍進數位經濟推動者

2019-10-03 00:57

科技論壇／闕志克：搶5G商機 台廠拿到門票

2019-10-03 00:57

科技論壇／頻譜競標 電信五雄全遞件

2019-10-03 00:55

科技論壇／丁度嵐：娛樂科技發展並行

2019-10-03 00:54

科技論壇／林其鋒：攻物聯網要打群架

2019-10-03 00:54

科技論壇／呂新科：拚一站式解決方案

2019-10-03 00:54

科技論壇／5G資費結構轉折 機會到了

2019-10-03 00:53

科技論壇／洪毓祥：AI應用趨勢 資料最關鍵

2019-10-03 00:53

科技論壇／林國豐：跨域生態圈 升級產業

2019-10-03 00:52

科技論壇／郭水義：建構5G鏈 攜手創新服務

2019-10-03 00:51

數位行銷／Podcast引爆聲音新商機

2019-10-02 22:49

高效、穩定又可靠！冠德建設選用華碩商用桌機

2019-10-07 16:53
看更多

熱門文章

鴻海超視堺量產跳票 供應商提六訴求

2019-10-06 23:21

長照三類型 明年可享扣除額

2019-10-06 22:47

台塑王文淵悲觀定調明年景氣：還有更壞

2019-10-07 13:17

華映倒閉 勞長許銘春：勞工薪資會由基金先墊償

2019-10-07 11:48

尹崇堯代理南山壽董事長 顧立雄：勿把獨董當花瓶

2019-10-07 13:04

蘋果夜幕綠新機 大缺貨

2019-10-07 00:42

1.6兆大餅很難搶…促參案解約逾1成

2019-10-07 00:44

銀行投資基金、創投 大鬆綁

2019-10-06 23:28

紡織展登場 王文淵談景氣：還有看到更壞的

2019-10-07 12:10

5G專網爭議 電信業提解方

2019-10-07 00:32

超視堺不確定性高…協力廠頭痛

2019-10-06 23:18

電視面板價格低於現金成本 韓、台、陸廠9月起大幅減產

2019-10-07 14:43

第3季營收衝同期新高 鴻海股漲市值站穩兆元

2019-10-07 10:03

iPhone11銷售轉佳 法人：供應鏈喜憂參半

2019-10-07 08:46

5G帶動明年MLCC需求 國巨股價強勢登2個月高點

2019-10-07 10:51

7-ELEVEN首賣Gogoro獨家新色車款 44,980元起

2019-10-07 11:45

丟了德儀 通路商 大聯大、文曄有點慌

2019-10-07 14:41

和大搶搭電動車商機 業績催速

2019-10-06 23:17

財政部：今年出口負成長已成定局

2019-10-07 16:41

上市櫃IPO家數衰退 金管會、央行不同調

2019-10-07 01:08

名家觀點／市場美元荒 QE不遠嗎？

2019-10-07 00:54

美麗商機強強滾 靠她們撐盤

2019-10-06 23:21

台灣叩關CPTPP 紐西蘭願支持

2019-10-07 00:59

SDP發聲明：台灣廠商84億元貨款將完全依照合約履行付款

2019-10-07 18:37

剩餘財產差額分配 延遲給付追稅加息

2019-10-06 22:46

德儀全球代理權大調整 未來營運策略效益仍待觀察

2019-10-07 13:44

玉山金前三季獲利 創歷年同期新高

2019-10-07 17:13

數位帳戶大開放 18歲以下未成年將能線上開戶

2019-10-07 19:54

紡織展開幕 徐旭東笑問王文淵「是不是穿我內褲？」

2019-10-07 12:33

200餘商圈加入行列…行動支付消費 回饋20%

2019-10-06 23:16

VR不再受寵? HTC將專攻5G手機

2019-10-07 14:39

導入紐約分行最高規格標準 兆豐洗錢防制全面升級

2019-10-06 23:30

養券不好賺…銀行愛短打

2019-10-06 23:31

聯合再生營運轉型 跨足儲能推氫能機車

2019-10-07 13:48

要求銀行降價 中小企業喊冤：資金借貸仍要付高利息、手續費

2019-10-07 10:28

基金交易新模式 進沙盒

2019-10-06 23:30

財經觀點／歐債危機到貿易戰 撕裂的十年

2019-10-07 00:54

GDP成長跟央行不同調 主計長：誰樂觀年底見分曉

2019-10-07 13:56

2025年太陽能設置容量20GW 張景森：會如期完成

2019-10-07 14:30

殖利率6.4% 元大高股息ETF爆買盤

2019-10-07 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top