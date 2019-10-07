鏈結國際加值台灣 台灣松下獲十大傑出貢獻外商獎
台灣松下電器今(7)日榮獲陳副總統頒發「十大傑出貢獻外商獎」，表彰Panasonic長期深耕台灣，與台灣上、中、下游產業連結密切以及結合台灣中油、資策會等研發機構投入前瞻產業技術開發，由台灣松下電器總經理林淵傳代表出席接受頒獎。
頒獎儀式在經濟部於台北國際會議中心舉辦的2019年「台灣全球招商論壇」中舉行，是台灣最高層級的年度招商活動，呈現外商多年深耕在地，與台灣未來投資潛力的平台，陳副總統特別出席開幕儀式，並親自頒發台灣全球招商論壇首次的「十大傑出貢獻外商獎」，表揚外商持續投資台灣，參與台灣經濟與產業成長的卓越貢獻。
國際經貿新秩序正牽動著全球投資動向與產業版圖的重組，2019 年「台灣全球招商論壇」以「鏈結國際‧加值台灣(Secure and Trustworthy)」為主軸，聚焦 5G、物聯網、AI、大數據、電動車及自駕車等新興領域；邀請在台跨國企業高階人士對談，深入剖析產業趨勢與投資台灣商機，掌握下世代前瞻技術應用、全球產業新格局。
台灣Panasonic 集團自1962 年在台灣設立第一家公司以來，就秉持著「企業是社會的公器」之基本理念，陪伴台灣社會一同成長發展迄今。
台灣松下電器指出，2019年度開始，Panasonic集團為了能貼近重要地域的發展，迅速回應市場和顧客的需求，在匯集了在台灣原有的家電、住宅與居住空間的銷售及家電、電材製造等公司成立了台灣事業部，提昇成為全球Panasonic集團中38個事業部之一，希望以One Panasonic的營運體制來開拓新的事業領域，發揮Cross Value的總合力，發揮台灣式的速度、成本模式來迅速回應市場和顧客，迎向以客戶需求為視點，透過感動、滿足，由家電商品販賣轉而成為生活體驗服務提供、進而將國內銷售擴大成為海外輸出，來追求成為全球性的台灣Panasonic繼續努力。
Panasonic所追求的目標姿態「A Better Life , A Better World」，就是要擴展顧客的“美好生活”隨著節能與物聯網等新的技術服務持續推出，人們的生活也將變得更聰明、更便利，未來我們會不斷引進新技術、擴展研發設計能力，與台灣各大產業夥伴繼續密切合作，在實現顧客“美好生活”的同時，運用事業的力量為解決社會的課題做出最大的貢獻。
並在良好事業基礎及與產官學研相互合作的上持續深化供應鏈合作與投入技術研發、人才培育，跟隨時代脈動與台灣經濟發展共同向前邁進。
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