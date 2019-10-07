鏈結國際加值台灣 台灣松下獲十大傑出貢獻外商獎

2019-10-07 21:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／台北報導



台灣松下電器今(7)日榮獲陳副總統頒發「十大傑出貢獻外商獎」，表彰Panasonic長期深耕台灣，與台灣上、中、下游產業連結密切以及結合台灣中油、資策會等研發機構投入前瞻產業技術開發，由台灣松下電器總經理林淵傳代表出席接受頒獎。

頒獎儀式在經濟部於台北國際會議中心舉辦的2019年「台灣全球招商論壇」中舉行，是台灣最高層級的年度招商活動，呈現外商多年深耕在地，與台灣未來投資潛力的平台，陳副總統特別出席開幕儀式，並親自頒發台灣全球招商論壇首次的「十大傑出貢獻外商獎」，表揚外商持續投資台灣，參與台灣經濟與產業成長的卓越貢獻。

國際經貿新秩序正牽動著全球投資動向與產業版圖的重組，2019 年「台灣全球招商論壇」以「鏈結國際‧加值台灣(Secure and Trustworthy)」為主軸，聚焦 5G、物聯網、AI、大數據、電動車及自駕車等新興領域；邀請在台跨國企業高階人士對談，深入剖析產業趨勢與投資台灣商機，掌握下世代前瞻技術應用、全球產業新格局。

台灣Panasonic 集團自1962 年在台灣設立第一家公司以來，就秉持著「企業是社會的公器」之基本理念，陪伴台灣社會一同成長發展迄今。

台灣松下電器指出，2019年度開始，Panasonic集團為了能貼近重要地域的發展，迅速回應市場和顧客的需求，在匯集了在台灣原有的家電、住宅與居住空間的銷售及家電、電材製造等公司成立了台灣事業部，提昇成為全球Panasonic集團中38個事業部之一，希望以One Panasonic的營運體制來開拓新的事業領域，發揮Cross Value的總合力，發揮台灣式的速度、成本模式來迅速回應市場和顧客，迎向以客戶需求為視點，透過感動、滿足，由家電商品販賣轉而成為生活體驗服務提供、進而將國內銷售擴大成為海外輸出，來追求成為全球性的台灣Panasonic繼續努力。

Panasonic所追求的目標姿態「A Better Life , A Better World」，就是要擴展顧客的“美好生活”隨著節能與物聯網等新的技術服務持續推出，人們的生活也將變得更聰明、更便利，未來我們會不斷引進新技術、擴展研發設計能力，與台灣各大產業夥伴繼續密切合作，在實現顧客“美好生活”的同時，運用事業的力量為解決社會的課題做出最大的貢獻。