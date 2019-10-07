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台灣精品首度於亞美尼亞 展現台灣智慧科技實力

2019-10-07 20:18經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」，10月首次前往亞美尼亞首都葉里溫，參加世界資訊科技大會(World Congress on IT, WCIT)，設立台灣精品館，展出智慧農業、智慧醫療、智慧物聯網三大主題，向全球的產業巨擘宣傳台灣智慧生活產品及解決方案，連結台亞兩國廠商在西亞市場共同開拓商機。

這是台灣精品首次於亞美尼亞設置台灣精品館，這項被譽為資通訊界的奧林匹克大會，為全球最大的ICT服務業組織－世界資訊科技與服務聯盟（World Information Technology and Services Alliance , WITSA）每年於不同國家舉辦，是科技產業的國際性指標盛會。我國曾於2000年及2017年兩度主辦該盛會，去年於印度海德拉巴舉行，每年吸引來自全球各地的產官學界共襄盛舉。

第23屆 WCIT於10月6日至9日舉辦，本次由外貿協會籌組台灣精品館，軟體協會籌組智慧台灣館，台灣為最大參展國。台灣精品集結圓展、訊連、光峰、維田、宏碁、百視美、威強電、善農科技、技宸(技嘉)及經緯航太等10家企業，展示FaceMe AI 臉部辨識引擎、醫療AI黃斑部病變解決方案、土質檢測及溫控解決方案及翼龍輕型定翼無人機等，展現台灣資通訊的產業優勢，及台灣廠商產業內及跨產業的整合實力。

10月7日智慧台灣館舉辦共同開幕儀式，軟體協會常務理事黃旭宏、外貿協會董事長黃志芳、WITSA代表Boris Komrakov、交通大學人文社會學系副教授暨前台北市副市長林欽榮，及台灣聯合大學副校長暨交大資訊學院終生講座教授林一平，於展覽首日蒞臨台灣館共同開幕。　　

亞美尼亞近年資通訊科技產業正蓬勃發展，努力培育年輕人的編程與IT能力，而當地農業人口占總人口的40%，是台灣智慧農業相關系統商進行交流的潛力市場，該國亦是前進東歐及中東市場的良好處女地。本次透過WCIT，台灣產業形象廣宣計畫首度前進亞美尼亞，可望未來兩國持續交流，協助廠商括展市場銷售商機。

外貿協會農業資通訊
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