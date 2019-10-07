前員工跳槽仁寶竊密案 英業達：無關憲法工作權

2019-10-07 19:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／台北報導



英業達控告前高階主管跳槽至仁寶案，北檢依違反營業秘密法起訴仁寶，仁寶上週發出聲明強調該員工行使憲法保障之工作權，自願且合法加入本公司，並無媒體報導之「帶槍投靠」等違反營業秘密法之情事。對此，英業達今（7）日回應，憲法的工作權保障，指的是自由選擇工作的權利，並不代表其選擇工作之同時，可以侵害原雇主或他人之智慧財產權。

英業達與仁寶官司越演越烈，仁寶上週針對北檢起訴一事作出聲明。英業達今日回擊，強調公司尊重憲法上工作權的賦予，但憲法的工作權保障，指的是自由選擇工作的權利，並不代表其選擇工作之同時，可以侵害原雇主或他人之智慧財產權。

英業達指出，今日英業達對產業競爭對手以及離職員工的告訴乃是基於英業達的智慧財產權、營業秘密被離職員工利用不正當方式帶到該公司，並成就其尚未大規模發展的伺服器事業群，英業達乃主張自我的權利而非限制員工發展的目的。

英業達表示，公司所主張之刑事附帶民事損害賠償金額，乃經由外部專業顧問協助評估計算之損害賠償金額，未來判決將尊重法院的審理與決定。

英業達前高階主管江穎範等三人先前跳槽至仁寶，被英業達指控違反保密條款。台北地檢署去年依違反營業秘密法及著作權法等罪起訴後，認定仁寶未盡力防止受僱人發生犯罪行為，依違反營業秘密法起訴法人仁寶，並科以罰金。

仁寶5日針對北檢訴訟發出聲明，公司已委任律師處理併同與本案相關之其他訴訟案件處理，確保公司之權益及商譽不受侵害。同時，仁寶指出營運一切正常，財務及業務無重大影響。

仁寶強調，公司對於智慧財產權的投入與保護，一直以嚴格標準規範自詡。除積極布局智慧財產權實力外，對於各階層員工，無論是招募之際或是入職後，皆明確且堅定地宣導尊重第三人智慧財產權，與營業秘密保護之各項規範，嚴格要求全體員工遵守。且該等員工行使其憲法保障之工作權，自願且合法加入本公司，並無媒體報導之「帶槍投靠」等違反營業秘密法之情事。