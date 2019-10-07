ROG X絕地求生M嘉年華暨台灣挑戰盃 今全民開打

2019-10-07 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／台北報導



由騰訊遊戲和PUBG Corporation共同研發，熱酷科技代理的正版授權吃雞手機遊戲《PUBG MOBILE：絕地求生M》與ROG玩家共和國和旗下的電競手機ROG Phone II聯合舉辦「ROG X絕地求生Ｍ嘉年華」活動，「ROG X 絕地求生Ｍ台灣挑戰盃」賽事報名網站於今（7）日開放，玩家可針對適合自己的賽區進行報名。

此嘉年華活動包含了「ROG Phone II X 絕地求生Ｍ體驗會」以及2019年下半年度《絕地求生M》的台灣重點賽事「ROG X 絕地求生Ｍ台灣挑戰盃」。此次的台灣挑戰盃，賽事全程唯一指定使用「ROG Phone II」電競手機，其搭載頂級規格，採用最新Qualcomm® Snapdragon™ 855+處理器，配備120Hz超高畫面更新率、1ms疾速反應時間的AMOLED螢幕，加上升級版的AirTrigger II超音波觸控鍵經典設計，精準的回饋反應帶來前所未有的手機遊戲體驗，是熱愛吃雞遊戲玩家的首選產品。ROG玩家共和國攜手《PUBG MOBILE：絕地求生M》全新打造2019年電競嘉年華，為台灣電競之路添加一個新的里程碑。