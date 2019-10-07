神盾9月業績新高 大陸第二家客戶訂單、年底前有望出貨

2019-10-07 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ／即時報導



指紋辨識IC廠商神盾（6462）於7日公布9月業績，創歷史新高。法人預期，該公司在打入大陸首家手機客戶供應鏈之後，第二家陸廠的訂單也有機會在年底之前開始出貨。

神盾9月合併營收為8.49億元，月增18.1％，不但創歷史新高，且帶動第3季合併營收達20.75億元，季增幅度為9.3％，累計前三季合併營收為53.67億元，年增14％。