工研院攜手成大 打造「生醫下世代園區」

2019-10-07 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹報導



為強化南部研發能量、為在地產業點火添薪，繼「國家生技研究園區」、「新竹生醫園區」陸續成立後，工研院攜手成功大學於今（7）日簽署合作意向書，宣示雙方將透過生物科技的基礎研究與應用研究，進行創新技術產業化及跨領域合作，以培育下世代生技菁英人才。雙方將以細胞治療（CellTherapy）與運算醫學（Computational Medicine）為兩大重點發展項目，連結產學研醫跨域能量，吸引各領域產業與資源挹注，力助生醫產業成為最具競爭力的產業。

工研院院長劉文雄表示，隨著物聯網、大數據的發展，各國積極投入精準醫療以降低醫療支出、讓醫療更有效率，如何將數位科技與醫療成果整合，是生醫產業佈局下世代技術的首要關鍵。政府極力推動「5+2產業創新計劃」中，也致力打造國家級的生技重鎮，包括南港的國家生技研究園區、新竹生物醫學園區，更希望將這些能量延伸至南台灣，為在地產業點火添薪。

台南除了有南部科學工業園區龐大的產業效益外，還有國內頂尖的成功大學，匯聚著成大醫學院及附設醫院等龐大資源，工研院肩負帶動產業升級轉型的重責大任，將共同攜手連結產學研醫跨域能量，在南台灣打造「下世代生醫園區」，雙方未來將優先鎖定細胞治療（CellTherapy）與運算醫學（Computational Medicine）兩大議題，且持續與國際頂尖的學研機構進行合作交流，研發及培育跨領域生技菁英人才，期盼挹注更豐沛的能量，成功開創南台灣生醫產業新局。

成功大學校長蘇慧貞指出，「下世代生醫園區」的兩大議題中，包含自體細胞治療應用、異體細胞治療研究、細胞藥物量產製程；還有生醫健康數據資料應用（realworld data）、影像與治療策略規劃-3D浮空影像技術、器官動態功能模擬等議題，以結合基礎與應用研究，進行創新技術產業化及跨領域合作。未來再逐步擴大至人工智慧實驗室（AI Lab）、大數據及物聯網之應用，如：以人工智慧數據治理之智慧城市，及植入式醫電與醫材應用等議題，希望從研發前瞻性技術成果至後續商品化流程，建構從上到下游完整的學研合作示範平台。

台南市市長黃偉哲強調，自上任以來，市府團隊持續推動五大發展主軸，透過資源整合、創新服務及加速建設。其中，「生物科技」、「綠色能源」及「時尚設計」等並列為台南市的三大新興產業，目前在台南的生技廠商家數超過400家，具有完整的產業聚落，台南市政府除協助提供在地產業優良的發展環境與協助拓展市場外，未來在導入工研院前瞻技術與成功大學豐沛的研發能量下，期能達到中央政府將國家級生技重鎮延伸到南台灣的目標，協助台南生技產業轉型及升級。