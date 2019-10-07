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林鶴明反酸柯文哲：當年面對MG149 好像沒人能笑一笑就好

臻鼎9月營收創歷年同期新高 Q3也創新高

2019-10-07 16:56經濟日報 記者尹慧中／台北報導

全球PCB龍頭臻鼎-KY(4958)於今(7 )日公布2019年9月合併自結營收約為新台幣144億元，2019年第3季自結合併營收為新台幣356億元，公司9月與第3季營收均締造同期新高。

臻鼎統計，今年9月營收較上月成長約21.9%，相較去年同期成長約7.3%，至於今年第3季合併營收較上季成長約 54.1%，相較去年同期成長約0.7%。

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