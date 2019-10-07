臻鼎9月營收創歷年同期新高 Q3也創新高

2019-10-07 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



全球PCB龍頭臻鼎-KY(4958)於今(7 )日公布2019年9月合併自結營收約為新台幣144億元，2019年第3季自結合併營收為新台幣356億元，公司9月與第3季營收均締造同期新高。