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七大國際商港攜民間業者種電 拚減碳55座大安森林公園

2019-10-07 16:50經濟日報 記者楊文琪／台北報導

台灣港務公司於今（2019）年7月下旬與昱鼎能源科技開發公司就七大國際商港太陽能屋頂型及地面型「一標統包」招商案完成簽約，加上港區既存規劃設置量，預計未來七大國際商港整體太陽能年發電量將有望達約4,057萬度，相當55座大安森林公園的吸碳量。

港務公司早在2016年即展開太陽能種電的步伐，當時事由七大國際商港各自規劃在港區倉庫屋頂設置太陽能，累積迄今年8月的年發電量約254萬度，相當於減碳3.5座大安森林公園。　

港務公司表示，過去各國際商港各自就單一倉庫招商種電的速度實在太慢，且政府能源政策正逐年調降太陽能躉購費率，如再由各國際商港個別招商，將錯失最佳設置時機點，七大國際商港也恐無法全面發揮種電潛能。

另外，港務公司指出，董事長吳宗榮就任後，除指示公司應積極響應政府之綠色能源政策外，同時為克服各港個別招商對太陽能業者誘因較低問題，順勢導入吳董事長於台南市政府「一標統包」種電招標之成功經驗，並請港務公司副總級主管率隊洽訪國內知名太陽能業者（如雲豹、昱鼎、永旺、中華系統整合等公司），除了全面盤點七大國際商港可供設置區域之外，也藉此了解太陽能業者對於「一標統包」的看法及相關訴求，以使招商案件能符合市場期待。今年5月即根據公開閱覽及蒐整各方意見後正式公告招商，經綜合評選（概念上相當於採購法之「最有利標」）甄選出國內太陽能龍頭業者之一的昱鼎公司為得標廠商。

目前昱鼎公司已初步完成「一標統包」招商案的設置規劃，預計在兩年內達到年發電量657萬度，相當於減碳1.7座大安森林公園，長期則有望達成年發電量1,030萬度，相當於減碳2.6座大安森林公園。再加上港區業者自行規劃設置部分，七大國際商港預計未來為我國太陽能發電貢獻至少4,057萬度電，即相當於減碳55座大安森林公園。

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太陽能發電大安森林公園種電
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