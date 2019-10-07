群光9月營收月增1% 改寫單月歷史新猷

2019-10-07 16:23 經濟日報 群光9月營收月增1% 創歷史新高



群光電子（2385）9月份自結合併營收達91.3億元，繼8月首度突破90億元後，持續站上90億元，改寫單月歷史新猷，月增1%，年增6.4%。累計今年前三季自結合併營收達到679.1億元，年增6.4%，再創歷史新高。

法人分析，受惠持續強勁的市場需求與傳統NB出貨旺季兩股力量同時拉抬，智慧家庭、遊戲機、電競相關、Type C筆電、與大瓦特數筆電等多項產品百花齊放，激發群光的鍵盤、影像、電源三大產品線在第三季全面展現強勁的成長爆發力，推升群光上季營收攀登單季新高，達到261.9億元，季增躍升16.1%，年成長4.8%。

群光今年上半年非PC與PC的產品營收佔比分別已達52%與48%，在非PC產品當中，又以AIOT等附加價值較高的相關產品（包括智慧家庭、智慧建築、雲端智能等）的營收佔比最高，達到34%。受惠產品組合優化與轉型策略執行效益成功發酵，群光今年上半年每股稅後純益創下歷史新高，達4.26元，較去年同期增加2.23元，年增率達1.1倍。

法人表示，群光第三季營收創下單季新高，獲利能力亦可望優於第二季。展望第四季，隨著消費性電子產品的旺季到來，本季營收在智慧家庭等市場需求強勁的明星產品帶動下，可望較去年同期穩健成長，全年營收將寫歷史新高。