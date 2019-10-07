騰輝9月營收4.88億元 Q3創新高

2019-10-07 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



利基銅箔基板（CCL）廠騰輝電子-KY(6672)今（7）日公布9月營收約為4.88億元，月成長3.5%，年成長5.8%，是單月次高表現，挹注今年第3季營收創下新高。

騰輝先前單月營收新高是在今年7月創下的約4.94億元。騰輝累計今年第3季營收14.41億元，年成長2.1%，並較今年第2季13.14億元，季成長9.7%。

展望未來，騰輝指出，目前來說第3季營收已創下高峰，至於第4季持續觀察市場需求，主要是12月相對是海外淡季，營收動能較弱。