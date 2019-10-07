不堪低價壓力 韓、台、陸面板廠開始減產

2019-10-07 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



根據TrendForce光電研究（WitsView）最新調查，因電視面板價格普遍已低於現金成本，面板廠虧損持續擴大，包含韓國、台灣以及中國面板廠皆從九月開始針對電視面板產品調降稼動率，以期改善供需並穩定價格。

TrendForce資深研究經理王靖怡指出，此波產能調整以韓國面板廠最為積極。其中，三星顯示(SDC)受到品牌第四季電視面板購買需求急凍衝擊，在9月及10月大幅下調韓國7代線及8.5代線的稼動率，預計9月及10月7代線投片減少超過五成，8.5代線則約三到四成。而樂金顯示(LGD)也將關閉P7 (7.5代線)及P8 (8.5代線)兩座廠的部份產能，預計P8至2019年底產能僅剩四分之一，而P7也傳出將在10月關閉三分之一的產能。

台系面板廠友達從9月開始減少8A (8.5代線)及6B (6代線)投片，其中8A主要受到55吋面板售價及需求不佳影響，第4季投片預估僅剩50%左右。6B則是減少65吋投片，預計第4季減少20%。

中國面板廠同樣受到電視面板虧損衝擊，但產能調整幅度相對較低。華星光電(CSOT)針對T2 (8.5代線)進行機台改造，因此從9月開始至年底，T2投片預估減少兩成。京東方(BOE)合肥10.5線以及彩虹光電(CHOT) 8.6代線至年底的投片也調降兩成左右。廣州夏普(Sharp)10.5代線面板廠也在電視市況不佳下，今年暫緩量產計劃。