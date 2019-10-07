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研調：2020年中國大尺寸面板投入面積登全球最大

2019-10-07 14:34經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

根據TrendForce光電研究（WitsView）最新調查，由於電視面板價格普遍已低於現金成本，導致面板廠虧損持續擴大，包含韓國、台灣以及中國大陸面板廠皆從9月開始針對電視面板產品調降稼動率，以期改善供需並穩定價格。

以各區域大尺寸面板投入面積的狀況來看，因韓系面板廠今年大舉關閉多條產線，而中國面板廠新廠產能持續開出，一消一長之下讓中國面板廠在大尺寸玻璃投入面積占比上升至42.3%，成為投入面積最大的區域，預計2020年更將逼近50%。

TrendForce資深研究經理王靖怡指出，此波產能調整以韓國面板廠最為積極。其中，三星顯示器（SDC）受到品牌第四季電視面板購買需求急凍衝擊，在9月及10月大幅下調韓國7代線及8.5代線的稼動率，預計9月及10月7代線投片減少超過五成，8.5代線則約三到四成。而樂金顯示（LGD）也將關閉7.5代線及8.5代線兩座廠的部份產能，預計P8至2019年底產能僅剩四分之一，而P7也傳出將在10月關閉三分之一的產能。

台系面板廠友達從九月開始減少8.5代線及6代線投片，其中8.5代線主要受到55吋面板售價及需求不佳影響，第四季投片預估僅剩50%左右。6代線則減少65吋投片，預計第四季減少20%。

中國面板廠同樣受到電視面板虧損衝擊，但產能調整幅度相對較低。華星光電針對T2（8.5代線）進行機台改造，因此從9月開始至年底，T2投片預估減少兩成。京東方合肥10.5線及彩虹光電8.6代線至年底的投片也調降兩成左右。廣州夏普（Sharp）10.5代線面板廠也在電視市況不佳下，今年暫緩量產計劃。

電視面板韓國光電
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