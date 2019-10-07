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德儀全球代理權大調整 未來營運策略效益仍待觀察

2019-10-07 13:44經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

德州儀器（TI）是全球重要的類比及數位半導體IC 設計與製造公司，該公司生產的產品項目即多且廣，對全球半導體影響甚大，此次大動作收回代理權，將大幅提高直接供貨比重，主要當然是著眼希望是提升財務表現，不過業界則認為，在產品取代性不低，再加上原有通路商勢必強化取代產品，以填補營收空缺，一來一往之間，未來德儀的提升直接供貨策略效益仍待進一步觀察。

德州儀器過去長期以來，維持大約四至五成的直接供貨比重，其餘在全球市場的銷售都是透過四大代理商銷售，包括美國最大的半導體通路商AVNET（安富利）及Arrow（艾睿電子），負責亞太市場代理銷售業務，則是台灣前二大半導體通路商大聯大及文曄。

此次，德州儀器大動作將銷售代理商由四家一口氣減至剩Arrow一家，主要是該公司營運策略調整，希望能將直接供貨客戶的營運比重，由目前約四至五成，一口氣拉高到九成以上。

業界人士表示，半導體通路商代理產品線，大致分成核心專用元件及共用元件二大類，核心專用元件相當於在PC中的英特爾、AMD，或手機中的高通、聯發科晶片產品，這是產品的設計核心，其可取代性不高。而共用元件則是核心專用元件確認之後，後續的應用上使用的設計元件，因此，可取代性相對較高，而德州儀器產品是以共用元件為主。

業界人士指出，目前德儀在客戶端的搭配產品研發及銷售及售後服務都仰賴通路商，未來若要全面收回直接出貨客戶，此部分在的人力成本勢必大幅增加。

此外，由於產品可取代並不低，就掌握其他產品代理的通路商而言，勢必要強化對其他產品的後端研發，以增加其他可取代產品線的方式，逐漸補足失去德儀代理旳營收影響，簡言之，對德儀來說，原本的四大產品代理商夥伴，一夕之間將成為三個強而有力的競爭對手，又將面臨營運成本的壓力，未來該策略的調整效益仍待進一步觀察。

半導體德儀
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