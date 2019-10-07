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高效、穩定又可靠！冠德建設選用華碩商用桌機

2019-10-07 16:53聯合報記者 黃筱晴／採訪報導

冠德建設作為台灣頂尖營建專業團隊，同時也是全台第一家取得ISO9001、ISO14001品質認證的建設公司，擁有40年的品牌資歷，結合旗下的根基營造，領銜業界籌組工程技術小組來精進建築品質、提升團隊技術水平，並率先提出「永久售後服務」、「冠德進化宅」等前瞻概念，今年更領先同業，創新結合CRM與LINE，客戶加入冠德LINE@官方帳號後，透過手機即可直接拍照報修，提高服務的速度與溫度。而根基營造除了透過工法改良，更運用與國際接軌的BIM建築資訊模型軟體，提升工程品質及施工管理效率。作為業界領先品牌，對於使用設備的功能與品質要求自然很高，精挑細選、經過高標準測試之後，決定使用台灣製造的ASUSPRO商用桌上型電腦。

冠德建設資訊處協理林文彥（左）、根基營造資訊部專案副理鄭天凱（右）肯定華碩商用桌...
冠德建設資訊處協理林文彥（左）、根基營造資訊部專案副理鄭天凱（右）肯定華碩商用桌機的高效能與穩定度。 記者曾學仁／攝影
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冠德建設資訊處協理林文彥表示：「多年來公司曾使用國內外許多不同廠牌的電腦，挑選時最看重穩定性、品質、服務，當然還有價格。繞了一圈最後還是選擇了華碩。從辦公室到工地、從行政人員使用的桌機、輕薄型筆電，到適合工程繪圖的高效能機種，都可以在華碩找到適合的款式。」

冠德建設資訊處協理林文彥認為華碩電腦的品質、服務、價格都能滿足公司不同部門的多元...
冠德建設資訊處協理林文彥認為華碩電腦的品質、服務、價格都能滿足公司不同部門的多元需求。 記者曾學仁／攝影
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根基營造資訊部專案副理鄭天凱進一步表示，在採購前，華碩就可以提前提供產品測試是否符合使用需求，並可客製化升級硬體規格，且冠德與根基建案遍及全台各地，工地現場粉塵多、溫濕度高，環境不像辦公室那麼整齊安穩，華碩商用機種因為具備「軍規級耐用性標準」，在嚴苛環境下也能正常且穩定發揮效能。加上營建業不可或缺的繪圖軟體也不斷升級，繪製或顯示建築3D立體模型所需的電腦運算強度也不斷提升，華碩產品可彈性擴充升級的特性，也相當令人滿意。

華碩全新推出的ASUSPRO D641SC商用桌機，採用最新Intel Core處理器與快速的DDR4 RAM，具有精巧外型、高效能、安全性與可靠性，使具有重度電腦效能需求的商業人士同時擁有靈活安排的工作空間。雙儲存空間及可選購的Intel Optane記憶體，加上完整的I/O連接埠設置，不只無需額外的顯示卡及可連接最多三部顯示器，也能滿足職場上未來可能的擴充需求。再加上符合軍規級MIL-STD-810G耐用性標準，堅固耐用，讓裝置在各種嚴苛工作環境下都能順暢運作、無往不利。

華碩商用桌機ASUSPRO D641SC功能強悍且精巧耐用，更具有完整I/O連接...
華碩商用桌機ASUSPRO D641SC功能強悍且精巧耐用，更具有完整I/O連接埠。 記者曾學仁／攝影
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林文彥強調，「對公司而言，華碩產品線非常齊全，從筆電、桌機、平板、手機一應俱全，不僅裝置間互聯便利，使用介面的一致性對員工訓練學習、溝通都有很大助益。」而鄭天凱也從第一線員工的反饋發現，「因為建案工地遍及全台，若發生任何問題，也可就近找各地華碩售後服務窗口進行維修，處理速度更即時。」台灣製造的華碩產品品質穩定，客戶服務又即時，是企業主最佳選擇。

更多ASUSPRO D641SC介紹 ： http://bit.ly/2MnhYKW
了解華碩商用電腦全方位服務 ： http://bit.ly/2MgZVpL

冠德建設已全面升級使用可繪製及顯示建築3D立體模型的BIM軟體，華碩商用桌機讓工...
冠德建設已全面升級使用可繪製及顯示建築3D立體模型的BIM軟體，華碩商用桌機讓工作流程更穩定流暢。 記者曾學仁／攝影
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