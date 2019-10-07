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世界資訊科技大會亞美尼亞登場 施振榮擔任顧問

2019-10-07 12:25經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

2019年世界資訊科技大會（WCIT 2019）將於10月6至9日在亞美尼亞共和國登場，宏碁集團創辦人施振榮並應邀擔任顧問，同時以影片在大會中致詞。施振榮表示，由世界資訊科技暨服務業聯盟WITSA（World Information Technology & Services Alliance）主辦的「世界資訊科技大會」，2000年時曾在台舉辦讓台灣受到世界各國肯定，並於2017年再次回到台灣舉辦並寫下光榮的一頁，2018大會在印度，2019年則選在西亞地區的亞美尼亞盛大舉行。

WITSA聯盟主席邱月香此次特別邀請施振榮擔任聯盟顧問，並邀請他在WCIT 2019大會中開講，雖然施振榮不克親自前往出席大會，他特別於事前安排錄影，再由主辦單位於大會中播放影片。

施振榮表示，很樂意受邀擔任WITSA聯盟顧問，希望能以過去40多年在ICT產業的經驗，對全世界未來產業發展有所貢獻。

2019年世界資訊科技大會今年以「The Power of Decentralization」（分散的力量）為主題，施振榮在影片中表示，對此他十分贊同，因為面對未來快速變化的世界型態，分散式的模式將扮演世界進步的重要角色，中央集中資源無法快速反應，加上電腦運算能量的普及化，借重分散式能量可做各種不同應用，是ICT產業未來發展的最佳模式。

施振榮表示，宏碁創立後也是採取分散式的管理模式，儘量授權，也因此每一個人才經驗得以快速累積，成就感也高，最後也帶動企業的快速成長，更訓練許多可以獨當的領袖人才持續貢獻社會。

如今產業已步入AIoT智慧物聯網的時代，AI的運算有的是靠中央處理，有的則是運用邊緣運算，不用事事依靠中央運算，如此才能當機立斷並快速解決問題，也分擔中央的負擔。

施振榮指出，此次大會主題「分散的力量」是很重要的議題，面對ICT產業未來的發展，大家可以藉由經驗交流進而有所啟發及收獲。他也相信，小企業、小國家、小市場人人都能在這一波分散式管理的風潮中掌握到機會，只要能在自己所專長的領域做到最好，就能對產業生態做出具體的貢獻。

他也直指AI將帶來ICT未來的新機會，未來的發展策略就是要在全球分工中找到自己最能勝任的定位，並以現在的基礎找到更高的制高點，進而掌握ICT未來的新機會。

此外，他也透過影片與來自世界各國的ICT貴賓分享他所觀察到的電腦產業典範轉移。台灣在全世界ICT產業的發展過程中做出許多具體的貢獻。當年產業發展由「垂直整合」轉移到「垂直分工」的產業生態，來自台灣的企業—宏碁與台積電分別在個人電腦與半導體的典範轉移，都扮演了始作俑者的關鍵角色，也對全世界的ICT產業做出重要的貢獻。

施振榮宏碁
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