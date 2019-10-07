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貿聯9月營收20.09億元 月增6.9%

2019-10-07 11:27經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

貿聯（3665 ）公布2019年9月營收為20.09億元，月增6.9%，年增6.49%，2019年前九個月營收為173.15億元，年增10.52%。

貿聯表示，2019年9月的部分營收來自於8月份客戶延遲收貨。大致而言，2019年9月各產品線出貨呈現穩定或略增的局面。其中資訊用線、車用線、電器用線的9月出貨，較上個月略增。至於工業用線、醫療用線，9月拉貨穩定。

貿聯董事長梁華哲（報系資料照）
貿聯董事長梁華哲（報系資料照）
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