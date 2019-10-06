親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

私立華洲工家證實停辦 校長：這天遲早要來

蔡英文訪旺宏 盛讚研發能力、照顧員工

2019-10-06 18:14經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

蔡英文總統在上周六（5日）前參觀旺宏（2337）竹科總部，由董事長吳敏求陪同，參觀產品區及員工休息區，蔡總統感受到旺宏提供人性化的休閒空間給員工使用的用心，盛讚旺宏除在半導體研發技能上的卓越表現，更是個很照顧員工的半導體大廠。

蔡總統說，旺宏在吳敏求和全體員工的打拚下，是台灣重要的半導體產業，尤其是研發的價值是最為人稱道的，其專利也在全世界佔有舉足輕重地位，是台灣半導體產業的重要根基。

蔡總統看到員工們在工作之餘，也使用公司提供的休閒運動器材，像是下午茶或員工游泳池、健身房等，都覺得旺宏的員工很幸福，更肯定旺宏是個會照顧員工的大企業。

旺宏長期致力於投入培年輕學子投入創新及研發，吳敏求今年更獲得《安永世界企業家大獎》，代表台灣到摩納哥蒙地卡羅領獎。吳敏求強調，只要具備不斷創新、隨時照顧員工及善盡社會關懷，公司就會具有競爭力、旺宏就是秉持這三項堅持，也相信會是贏家。

吳敏求認為，過去科技發展，都是以架構在中央處理器（CPU））的核心架構，所有科技產品發展都依循CPU變化推陳出新，但進入5G和AI人工智慧後，所有的載具和網路連結，都需要高速運算晶片和大量儲存，讓大數據發揮更淋漓盡至，這將使記憶體地位更吃重，因此他研判進入5G和AI人工智慧後，未來科技產業，將跳脫過去以CPU為主軸的架構，進入訴求高速運算和大量儲存的「記憶體世代」。

他特別指出，創新是提升競爭力非常重要關鍵要素，但從今年在日本舉行的年度VLSI（大型積體電路）年會，台灣只要二家公司提出的論文獲選，一家是台積電，另一家就是旺宏。台積電有四篇技術論文獲選，旺宏有三篇，雖然旺宏和台積電規格仍有很大差距，但深信是一家非常有競爭力的公司。

蔡英文總統（左三）上周六參觀旺宏竹科總部，由董事長吳敏求（左二）陪同，參觀產品區...
蔡英文總統（左三）上周六參觀旺宏竹科總部，由董事長吳敏求（左二）陪同，參觀產品區及員工休息區，盛讚旺宏在半導體研發技能上的卓越表現，更是個很照顧員工的半導體大廠。圖／旺宏提供
分享

旺宏台積電半導體
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

網購業績燒 今年營業額挑戰2,000億

2019-10-05 23:28

宏碁攜手交大 以ConceptD系列進行前衛創作人才培育

2019-10-06 15:39

瑞儀董座王本然 臨危穩如山

2019-10-06 13:53

信紘科董座 靠「水」躋身半導體國家隊

2019-10-06 13:53

中華電促講清5G競標規則

2019-10-06 00:45

蘋果六大議題 市場聚焦

2019-10-06 00:40

中華電董座：企業若免費拿5G頻譜 不公平

2019-10-06 00:13

入口網站經營、代管需求增加…資訊服務業 營收跟著衝

2019-10-05 23:27

價格競爭激烈 網購業者困擾

2019-10-05 23:27

自駕車動態即掌握 中華電今發表自動駕駛資訊整合平台

2019-10-05 17:58

科技論壇／鮑永哲：雲端VR拚二年普及

2019-10-03 00:58

科技論壇／王興：催動電商行銷大改變

2019-10-03 00:57

科技論壇／陳耀祥：躍進數位經濟推動者

2019-10-03 00:57

科技論壇／闕志克：搶5G商機 台廠拿到門票

2019-10-03 00:57

科技論壇／頻譜競標 電信五雄全遞件

2019-10-03 00:55

科技論壇／丁度嵐：娛樂科技發展並行

2019-10-03 00:54

科技論壇／林其鋒：攻物聯網要打群架

2019-10-03 00:54

科技論壇／呂新科：拚一站式解決方案

2019-10-03 00:54

科技論壇／5G資費結構轉折 機會到了

2019-10-03 00:53

科技論壇／洪毓祥：AI應用趨勢 資料最關鍵

2019-10-03 00:53

科技論壇／林國豐：跨域生態圈 升級產業

2019-10-03 00:52

科技論壇／郭水義：建構5G鏈 攜手創新服務

2019-10-03 00:51

數位行銷／Podcast引爆聲音新商機

2019-10-02 22:49
看更多

熱門文章

橘世代累積「長照存款」 顧自己也顧家人

2019-10-06 00:07

台塑四寶8日業績說明會 預料續保守

2019-10-06 01:01

蘇揆提醒節能爐具補助 最高每台省2,000元

2019-10-06 10:25

華為去美國化 台廠趁勢吃單擴產搶商機

2019-10-06 10:11

台灣首座離岸風場 年底商轉

2019-10-06 00:52

有人要位置？柯文哲換掉兩位任富邦獨董的綠營金融大老

2019-10-05 20:58

富邦集團兩獨董辭任 受關注

2019-10-06 00:02

台灣首座離岸風場 年底商轉

2019-10-05 23:59

明年離岸風場多點啟動 供電爆發

2019-10-06 00:50

蘋果六大議題 市場聚焦

2019-10-06 00:40

吳榮義辭富邦獨董 北市：基於董董分離原則

2019-10-06 16:04

中華電董座：企業若免費拿5G頻譜 不公平

2019-10-06 00:13

台壽買樓 斥資18億元

2019-10-06 00:02

指引台商返鄉路 新光銀行辦專法說明會

2019-10-05 22:42

中油海外探勘有成 印尼礦區獲利5億美元

2019-10-06 11:03

紡織展明上秀 三題材熱炒

2019-10-06 00:47

網購業績燒 今年營業額挑戰2,000億

2019-10-05 23:28

上海商銀首推 台灣Pay x MyCard遊戲平台

2019-10-05 20:29

18億元買樓 台灣人壽成禾馨婦產科民權店房東

2019-10-05 22:42

波力的安心假期 25日起在中友百貨上演

2019-10-05 20:06

美元指數高點回落 留意Fed會議紀要與官員談話

2019-10-05 20:24

中華電促講清5G競標規則

2019-10-06 00:45

9月出口 恐轉衰退

2019-10-06 00:57

避險情緒升溫 推升日圓本周上漲

2019-10-05 20:27

馬光出售孫公司61％股權 甩教育事業包袱

2019-10-06 10:29

考量本土產業 中製薄件寢具不得成套進口台灣

2019-10-06 15:48

女性中高齡勞參率上升 台灣阿嬤當櫃姐業績一級棒

2019-10-06 12:53

匯市最前線／台幣本周估區間盤整

2019-10-05 23:52

遠銀揪新創合作 推基金互換實驗

2019-10-06 00:58

瑞儀董座王本然 臨危穩如山

2019-10-06 13:53

經部保證 台灣沒有缺電問題

2019-10-06 00:48

傳產升級 紡織展現科技味

2019-10-06 00:45

雙美經營權之爭 8日對決

2019-10-06 00:56

前九月稅收 有望創高

2019-10-06 00:59

信紘科董座 靠「水」躋身半導體國家隊

2019-10-06 13:53

宏碁攜手交大 以ConceptD系列進行前衛創作人才培育

2019-10-06 15:39

國內首座離岸風場近距離曝光 今年底商轉

2019-10-06 00:17

產業追蹤／泰國產業升級 台廠商機

2019-10-06 00:37

價格競爭激烈 網購業者困擾

2019-10-05 23:27

jpp-KY攻新航太特殊製程認證 並募4億元資金

2019-10-06 11:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top