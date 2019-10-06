蔡英文訪旺宏 盛讚研發能力、照顧員工
蔡英文總統在上周六（5日）前參觀旺宏（2337）竹科總部，由董事長吳敏求陪同，參觀產品區及員工休息區，蔡總統感受到旺宏提供人性化的休閒空間給員工使用的用心，盛讚旺宏除在半導體研發技能上的卓越表現，更是個很照顧員工的半導體大廠。
蔡總統說，旺宏在吳敏求和全體員工的打拚下，是台灣重要的半導體產業，尤其是研發的價值是最為人稱道的，其專利也在全世界佔有舉足輕重地位，是台灣半導體產業的重要根基。
蔡總統看到員工們在工作之餘，也使用公司提供的休閒運動器材，像是下午茶或員工游泳池、健身房等，都覺得旺宏的員工很幸福，更肯定旺宏是個會照顧員工的大企業。
旺宏長期致力於投入培年輕學子投入創新及研發，吳敏求今年更獲得《安永世界企業家大獎》，代表台灣到摩納哥蒙地卡羅領獎。吳敏求強調，只要具備不斷創新、隨時照顧員工及善盡社會關懷，公司就會具有競爭力、旺宏就是秉持這三項堅持，也相信會是贏家。
吳敏求認為，過去科技發展，都是以架構在中央處理器（CPU））的核心架構，所有科技產品發展都依循CPU變化推陳出新，但進入5G和AI人工智慧後，所有的載具和網路連結，都需要高速運算晶片和大量儲存，讓大數據發揮更淋漓盡至，這將使記憶體地位更吃重，因此他研判進入5G和AI人工智慧後，未來科技產業，將跳脫過去以CPU為主軸的架構，進入訴求高速運算和大量儲存的「記憶體世代」。
他特別指出，創新是提升競爭力非常重要關鍵要素，但從今年在日本舉行的年度VLSI（大型積體電路）年會，台灣只要二家公司提出的論文獲選，一家是台積電，另一家就是旺宏。台積電有四篇技術論文獲選，旺宏有三篇，雖然旺宏和台積電規格仍有很大差距，但深信是一家非常有競爭力的公司。
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