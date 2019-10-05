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緯創攻智慧交通 首度展出自動駕駛運行暨資訊整合平臺

2019-10-05 18:49經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

緯創資通聯手中華電信及台灣區電機電子工業同業公會，於今日下午假桃園市虎頭山創新園區共同舉辦「自動駕駛資訊整合平臺暨高精地圖實證成果發表會」。此發表會承蒙亞洲‧矽谷計畫執行中心、內政部及桃園市政府的指導，緯創於成果發表會中首次展出所開發之「自動駕駛運行暨資訊整合平臺」，會中並進一步驗證與「高精地圖供應平臺」，兩平臺間之資料同步作業。

緯創自去年開始執行自動駕駛運行暨資訊整合平臺先導計畫迄今，主要負責建置自駕車運行暨資訊整合平臺系統，該平臺可依不同使用者權限需求，提供適地之自駕車車內外即時影像、車輛即時位置及事件紀錄。此外，平臺亦整合路口即時影像，以及路線與站點管理、車輛管理，及車輛事件告警等功能，其所蒐集之自駕車相關資訊，不僅能提供交通監理單位作為審核自駕車安全行駛之依據與監理決策之用，更可讓與平臺連線之自駕車業者、中央，或地方權責主管機關，全天候掌握自駕車的行駛狀況，確保自駕車運行及用路人安全。未來相關自駕車營運業者除可利用車到雲資料標準通訊界面進行車端資料連線，亦可運用平臺端所開放之蒐整資料進行數據分析，達到優化行車路線、提升自駕車運行效率，及降低營運成本的效益。

緯創智能執行長沈慶堯表示，緯創不會缺席這波襲捲全球科技市場的自駕領域應用浪潮，公司將秉持過往在數位消費性產品開發上所累積的深厚實力為基礎，洞悉全球自駕應用市場趨勢，創建可蒐整自駕車運行與道路相關資訊之自駕資訊整合平臺，並加深與平臺連線之自駕系統判斷優化，讓平臺管理者即時掌握自駕車本身運行狀況、週遭路況、號誌狀態、網通訊號連線狀況及行駛路線等分析，以提升自駕車運行安全性，讓屬於智慧運輸系統之自駕車應用，朝向具產業價值及嘉惠民生用途所需的創新智慧應用。

緯創今年同時積極參與內政部計畫，與成功大學、興創知能(股)公司等國內產學團隊合作，推動高精地圖與智慧運輸系統之整合服務。結合成功大學高精地圖研究發展中心與興創知能(股)公司於空間資訊測繪領域的先進技術，及緯創在自駕運行資訊暨資訊整合平臺之開發經驗，合作推動符合國家標準之高精地圖內容產製與品管流程，為後續人工智慧技術應用的引進立下基礎，並藉此提升高精地圖生產效率及路側設施物件自動判識，讓高精地圖資訊內容可達到即時動態更新之效果。

緯創集團在智慧駕駛領域耕耘多年，冀望透過優良的環境感知、定位、製圖與路徑規劃之自駕中控平臺的運用，結合與高精地圖供應平臺介接開發，落實高精地圖於智慧駕駛行車控制與感知系統整合之作業，厚植緯創在智慧駕駛應用領域之基礎，期與產、官、學、研專業共同精進，創造智慧運輸產業數位化升級之契機。

自駕車緯創自動駕駛
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