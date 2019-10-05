鴻海9月營收5,877.9億、月增47% 創歷史同期高

2019-10-05 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海公司。 聯合報系資料照片 分享 facebook 鴻海（2317）今（5）日公布9月營收5,877.9億，績創同期新高，月增47%，年增0.49%；合計第3季營收1兆3,845億元，創同期新高；累計今年前9月營收3兆6,014.9億元，年增3.3%。

蘋果iPhone11系列開賣，市場傳出追單好消息，外電報導指出，由於全球需求高於預期，蘋果已通知供應商增加產量，最多增加800萬支，追單約達10%，法人看好蘋果供應鏈可望進一步受惠，兩大組裝廠鴻海及和碩第4季營收同步看增。

受惠於iPhone11系列新機拉貨，鴻海9月營收表現亮眼，交出月增、年增雙率雙增的成績，9月營收及第3季營收雙雙創下歷史同期新高；以鴻海三大產品9月單月出貨來看，消費性電子產品出貨最強、其次是運算產品、通訊產品居第三；若是跟去年同期比較，以通訊產品表現最佳，其次是運算產品，消費性產品居第三。

法人表示，美中貿易戰延燒，關稅仍是第4季的變數，預期為了避開關稅的衝擊，蘋果可能在聖誕節前先備好智慧手機及筆電的貨源，鴻海10月營收有機會持續創高。

鴻海周五以72.7元作收，上漲0.7元，漲幅0.97%，統計外資買超427張，終止連5天的賣超轉為買超，投信賣超30張，自營商賣超63張，合計三大法人買超334張。