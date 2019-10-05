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自駕車動態即掌握 中華電今發表自動駕駛資訊整合平台

2019-10-05 17:58聯合報 記者張裕珍╱即時報導

自駕車發展起步，中華電信受國發會委託與資策會、工研院、緯創資通等產官學單位攜手開發自動駕駛運行暨資訊整合平台，今天下午在虎頭山創新園區發表成果，平台可從後端即時取得自駕車內外影像、運行狀態等，若有故障也可示警掌握，市長鄭文燦、中華電董事長謝繼茂等人坐自駕車體驗，鄭認為測試成熟，可提高封閉場域複雜性。

自動駕駛運行暨資訊整合平台是國內首個聯合國內廠商開發的平台，能同時搜集不同類型自駕車在不同地點運行狀況，具備高度相容性，已陸續在桃園、台中、台南等運行測試，自駕車搜集的感測元件資訊皆能即時回傳平台，測繪高精圖資也可上傳內政部系統，具擴充性。

中華電信今天與台灣區電機電子工業同業公會、緯創資通股份有限公司等單位發表成果，謝繼茂說，自動駕駛產業市場富潛力，中華電打造平台目標即時掌握自駕車運行等資訊，由於打造平台成本昂貴，如今中華電研發上線後，自駕車產業可測試使用，協助推展智慧交通。

自動駕駛運行暨資訊整合平台有車內外即時影像、路線與站點管理、車輛即時狀態、高精圖資更新、路側設備管理、車輛事件紀錄6大功能，各項資訊未來可供交通監理單位審核自駕車安全行駛依據，以後自駕車營運業者也可利用平台資料進行大數據分析，優化行車路線。

鄭文燦等人也分別搭工研院自駕車、勤崴自駕車繞行園區，中華電信旗下子公司勤崴國際打造的5G自駕車，蔡英文總統前天已搶先試乘；鄭體驗過程頻豎起大拇指按讚，認為轉彎、感測周邊障礙都沒問題，將來要將封閉測試場域增加坡道等複雜性，讓自駕車更深入學習。

虎頭山創新園區一期啟用不到半年，44席開放席位、6間獨立辦公室招商進駐額滿，鄭文燦說，園區現成立車聯智駕中心及資安物聯網中心，市府也正規畫開放青埔部分道路作為無人自駕車半封閉測試場域，待技術穩定成熟後，研擬投入大眾運輸接駁任務。

市長鄭文燦等人也分別搭工研院自駕車、勤崴自駕車繞行園區，中華電信旗下子公司勤崴國...
市長鄭文燦等人也分別搭工研院自駕車、勤崴自駕車繞行園區，中華電信旗下子公司勤崴國際打造的5G自駕車，途中遇到鐵路平交道號誌停車等待。記者張裕珍／攝影
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中華電信受國發會委託與資策會、工研院、緯創資通等產官學單位攜手開發自動駕駛運行暨...
中華電信受國發會委託與資策會、工研院、緯創資通等產官學單位攜手開發自動駕駛運行暨資訊整合平台，今天在虎頭山創新園區發表成果，平台可從後端即時取得自駕車內外影像、運行狀態等，若有故障也可示警掌握。記者張裕珍／攝影
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中華電信受國發會委託與資策會、工研院、緯創資通等產官學單位攜手開發自動駕駛運行暨...
中華電信受國發會委託與資策會、工研院、緯創資通等產官學單位攜手開發自動駕駛運行暨資訊整合平台，今天在虎頭山創新園區發表成果，市長鄭文燦（右）、中華電董事長謝繼茂（左）受訪。記者張裕珍／攝影
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市長鄭文燦等人也分別搭工研院自駕車、勤崴自駕車繞行園區，中華電信旗下子公司勤崴國...
市長鄭文燦等人也分別搭工研院自駕車、勤崴自駕車繞行園區，中華電信旗下子公司勤崴國際打造的5G自駕車，認為轉彎、感測周邊障礙都沒問題，將來要將封閉測試場域增加坡道等複雜性，讓自駕車更深入學習。記者張裕珍／攝影
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市長鄭文燦等人也分別搭工研院自駕車、勤崴自駕車繞行園區，中華電信旗下子公司勤崴國...
市長鄭文燦等人也分別搭工研院自駕車、勤崴自駕車繞行園區，中華電信旗下子公司勤崴國際打造的5G自駕車，認為轉彎、感測周邊障礙都沒問題，將來要將封閉測試場域增加坡道等複雜性，讓自駕車更深入學習。記者張裕珍／攝影
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自駕車中華電信自動駕駛
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