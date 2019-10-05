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中華電攜緯創 打造自駕資訊整合平台

2019-10-05 15:58經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

隨著人工智慧應用領域的蓬勃發展與快速進步，自動駕駛不再是遙不可及的夢想。中華電信與電電公會及緯創今（5）日在虎頭山創新園區共同舉辦「自動駕駛資訊整合平台暨高精地圖實證成果發表會」。向國人展示第一個聯合國內廠商共同開發的自駕車資訊整合平台，將可促進未來地方政府、民間企業發展自駕公共運輸之應用，帶領國人進入更為智慧化的自動駕駛交通領域。

中華電信自2018年起受國發會委託，執行「亞洲．矽谷—自動駕駛運行暨資訊整合平台計畫」，在亞洲‧矽谷計畫執行中心指導之下，與緯創、資策會、工研院、勤崴國際、豐榮客運、成功大學等單位共同合作，成功打造國內第一個自動駕駛資訊整合平台。

此平台可同時蒐集不同類型的自駕車在不同地點的運行狀況，並已在桃園、台中、台南等地進行實際運行測試，順利將自駕車蒐集的感測元件資訊即時回傳平台，並在平台上建立與高精圖資系統的傳輸機制，確保自駕車圖資隨時維持在最新狀況。

平台可提供自駕車的車內外即時影像、車輛即時位置及事件紀錄，並整合路口即時影像及高精地圖系統，使營運業者能掌握自駕車的行駛狀況，確保自駕車運行及用路人安全。

此外，所蒐集的各種自駕車資訊，更可提供交通監理單位做為審核自駕車安全行駛的依據。在平台上也提供路線與站點管理、車隊管理及車輛事件告警等功能，將來自駕車營運業者可利用平台資料進行大數據分析，優化行車路線，提升自駕車隊的營運績效，而民眾未來更可使用手機，直接查看自駕巴士的到班狀況，安排出門搭車時間，提供無縫接駁的智慧交通生活。

中華電信結合國內產官學界，今日舉辦「自動駕駛資訊整合平臺暨高精地圖實證成果發表會...
中華電信結合國內產官學界，今日舉辦「自動駕駛資訊整合平臺暨高精地圖實證成果發表會」。 記者吳凱中／攝影
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