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遠傳電信總座井琪：專頻有違公平競爭、衝擊使用效率

2019-10-04 21:39經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

遠傳總經理井琪出席擔任「WHATs NEXT！5G到未來」數位行動產業高峰會專題...
遠傳總經理井琪出席擔任「WHATs NEXT！5G到未來」數位行動產業高峰會專題演講人。圖／遠傳提供
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5G競標在即，電信業者正全力備戰，而「5G企業專網專頻」的議題也深受各界矚目。遠傳電信總經理井琪今天受台灣通訊學會之邀，以「5G產業發展的機會與挑戰」為題發表演說，同時呼籲公平的頻譜政策是市場競爭與政府法制的碁石，專用頻率提供於商用，將衝擊產業的公平競爭、讓電信業者雪上加霜，並降低頻率使用效率，更不利電波秩序的監理。

對於企業5G專網的需求，井琪認為，滿足垂直場域的專網需求必須先釐清｢專用網路｣與｢專用頻率｣為不同議題，不應混為一談。對於企業有｢專用網路｣的需求，電信業者早已展開與垂直產業合作，技術上也足以滿足垂直場域的專用頻率需求的各項服務。

井琪指出，垂直產業的企業專網需求，無論是討論敏感資料不外洩、網路具可控制與彈性、穩定與安全之網路、成本合理等層面，都不是一定得透過專用頻率來滿足。頻率屬於公有資源，其分配的方式攸關公平性與效能，甚至是否能受到專業監理，都還有待商榷。取得專用頻率需要擔負頻率成本及干擾風險，而建立專用網路需要極高的建設與管理成本，因此企業可透過與電信產業合作，安全、快速地達成垂直產業的需求，可節省成本、增加營運穩定性，還能提高生產力，是共創多贏的局面，實無反覆討論｢企業專頻｣的必要性，以避免干擾我國5G產業的發展。

5G遠傳電信
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