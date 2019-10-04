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廣達前進泰國 最後一個落腳東南亞的ODM大廠

2019-10-04 21:06經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

廣達今日公告，將斥資10億泰銖（約新台幣10億元）設立泰國子公司，是最後一家在東南亞設立生產據點的台灣代工廠。同時，廣達在林口總部，將以不高於9.5億元，興建第三生產大樓。供應鏈人士表示，廣達在泰國設立生產據點，主要是因應大客戶惠普筆電移轉產能的需求。至於台灣擴產，主要是設立AI研發中心，廠辦空間不足，以及因應高階伺服器等產品的強烈需求。

據了解，廣達將收購泰國曼谷附近春武里府的一家老牌組裝廠「世界電子」（WORLD ELECTRIC，THAILAND）土地。世界電子是1988年成立的老牌工廠，負責生產家電及PC組裝，工廠規模約11.5萬平方米土地，是泰國政府推動的東部經濟走廊發展特區。

廣達表示，泰國設立生產據點，是購買既有的廠房，但整個生產線要重新改造，而且還要送件給投審會審查，至於生產什麼產品，則要看客人的需求與進度，廣達就是ODM廠，為客人提供東南亞生產據點的選項。

至於台灣擴廠方面，廣達原先在林口，有一棟研發中心，以及一棟生產大樓，去年底廣達宣布砸下42.8億元，購買中環在林口的舊廠房，成為第二棟生產大樓，以因應伺服器等高階產品回台灣生產的需求，現在廣達把公司旁邊的停車場，改成第三生產大樓，以因應台灣生產及AI研發人力的需求。

廣達在筆電的主力客戶包括惠普、蘋果與華碩。廣達董事長林百里之前表示，一旦由中國大陸輸美產品關稅超過10%，產能遷移是必然，「 東南亞將是一定的選項 」。由於美國將在年底對筆電加徵關稅，加上輸美量大的消費性電子產品，不適合在台灣生產，將會在東南亞生產，而且泰國供應鏈較完整，使得廣達以泰國為東南亞的生產基地。

另外，在大陸廠方面，廣達也公告董事會決定將分別對常熟的達富電腦、重慶的達豐電腦，以及常熟的精密機械加工廠研精舍分別增資2億美元、0.5億美元與0.65億美元，總計共3.15億美元、約新台幣97.9億元，廣達表示，此乃因應傳統旺季來臨，大陸廠短期營運資金週轉需求。

廣達東南亞
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