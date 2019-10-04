美達科技申請登錄興櫃 大股東是這三人

2019-10-04 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



美達科技（6735） 昨（4）日向櫃買中心送件申請登錄興櫃股票，背後股東大有來頭，合計光是技嘉董事長葉培城、副董劉明雄及技嘉創辦人廖德和等握有的投資公司便持有美達科技逾三成股權。

美達科技成立於2002年6月，資本額3.2億元，董事長、總經理由陳林傑兼任，專攻半導體的類比暨混合訊號積體電路測試儀器，除已自行研發出的優質類比IC測試機台（AMIDA-1000 Tester），更朝向「混合訊號量測」區塊發展，其系統功能在同等級設備中，除測試範圍相對更廣、穩定性高、測試速度快、並測能力強外，系統售價極具優勢。美達科技客戶群包括歐洲、美洲與亞洲各地的主要半導體、光通訊與智慧手攜式產品等領導品牌廠。

美達科技2018年營收1.7億元，淨利4,054萬元，每股盈餘1.42元。

股東陣容方面，主要有三大法人股東陳梅開發投資、錫瑋投資、雄維投資，據了解，陳梅開發投資是技嘉創辦人廖德和的投資公司，後兩家投資則是葉培城、劉明雄的投資公司。

展望未來，董事長陳林杰已擬定短期目標，除將持續擴大半導體測試專業的領域外，更會橫跨不同的產業領域來發展；並期望不久的將來，在台灣能成為此專業領域領導者。

陳林杰更指出，以技術來說，公司團隊所做產品已有相當能力可與外商相關產品競爭，甚至更加傑出，隨著團隊努力，未來更會持續不斷增加更多更新的附加功能與價值，以強化客戶的國際競爭力。