張忠謀清大講座 強調CEO凝聚團隊的重要性

2019-10-04 17:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ╱即時報導



台積電創辦人張忠謀今日赴清大演講「總經理的學習」，台下座無虛席，大部分是清大EMBA的學生，也是國內中小企業的老闆；張忠謀強調身為CEO，最重要的是凝聚團隊，以及知道產業方向，帶領公司走向贏的道路，這樣才會有人願意跟隨你。

張忠謀以自身經歷，分享從工程師一路走到總經理職位的歷程；他在27歲進入德州儀器時，三年後在公司的要求下赴史丹佛大學念機械博士，直到33歲又回到德州儀器，張忠謀起初從管理20多人的職位，升職到帶領3千人的總經理職位，此後開啟了他學習經營的道路，他強調，這是他生命中最重要的一次升職。

擔任總經理後，張忠謀意識到，不少科技公司都忽略了業務和市場行銷的重要性，於是他開始投入該領域，甚至在公司開了先例，就是當業務達到業績標準，便給予獎金，張忠謀進一步說明，市場行銷、業務非常重要，因為公司若沒有業務，就不會有生意，當然也不會產生獲利。

此外也論及產品的定價非常重要，尤其是一些客製化的產品，定價的自由程度很高，但也代表需要技巧性，例如你必須要知道客戶需要的程度，以及客戶能負擔多少的金額，而這些技巧都是隨著經驗愈來越多，累積成自身的能力。