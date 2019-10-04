Google資料中心不爆肝 總經理：一切睡醒再處理

2019-10-04 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



Google資料中心在台灣找實習生，因為「人難找」。加上許多人對資料中心工作有誤解，以為要能有「寫出無敵程式」能力，或以為在資料中心要「不眠不休」守機器，Google 亞太區資料中心硬體維運總經理Randy First說，外界很多誤解，包括「英文要說得跟外國人一樣好」，他也破解迷思表示，絕對不會因為英文不好就不理會同事，只要能夠清楚表達自己想法就很好，大家會彼此幫助新同事加入團隊。主要還是了解伺服器與網路架構、有寫程式能力、有接受挑戰的精神。

對於「科技產業都爆肝」的傳言，Randy First以自身經驗笑說，資料中心確實是24小時運作的單位，但他到Google資料中心工作以來，發現大家可能會半夜發信件（因為Google是全球企業），但並不需要半夜爬起來回信；晚上發生當機事件怎麼辦？他說「一樣睡醒再處理」，主因是資料中心的硬體、網路建置完整，發生故障會有備份的設備接替，但他也強調「好在機率很低」。他說，在科技界工作多年，這種不用半夜回信的企業文化，讓他剛加入時覺得很「surprised」。

Randy First說，資料中心的配置，比大家想像複雜。例如他的團隊負責建置機器設備、網路管理等基礎建設，有些人負責外部的水電、冷卻項目，有些團隊負責維運安全，還有很多周邊支援的團隊。

在工作以外，Google強調在地化，每個員工都會主動與所在地點的社團交流。他曾到苗栗縣的某個原鄉的學校去和原住民學生一起包粽子，看到學生的微笑，覺得「fantastic」，感覺到在資料中心工作，也能與民眾接近；Google彰化資料中心也與彰化當地野鳥協會合作，一起做鳥類保育工作，科技並非冷冰冰的事業。

Randy First在2014年加入Google，他說，有一天有人打電話來找他，問有沒有興趣到Google？他覺得「我想改變世界」！就加入Google，擔任亞太區資料中心硬體維運主管，負責建置和管理運算基礎設施，現在長期駐點在台灣彰化資料中心。他的台語說得不錯，他歸功於先前有7年時間在新竹科學園區工作，並且愛上客家菜，喜歡「鹹蛋苦瓜」。到了彰化的資料中心，他特別推薦「Google吃得很不錯」，因為餐廳在資料中心一樓，所以員工午餐還有「台式熱炒」，連位於台北101的Google同事都說「比台北員工餐好吃啊！」他笑說，實習生來了，最喜歡的應該也是食物吧！