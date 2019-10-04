台股資金動能無虞 系統性風險偏低

2019-10-04 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，台股指數近期在量能不足，加上受套牢賣壓箝制影響下，仍難以突破11,000 點關卡，但因各期均線相繼揚升，仍具再攻機會；目前市場圍繞美中貿易談判、FED降息預期、人民幣貶值等議題，基本上對川普的反覆態度已經趨淡，盤面回歸經濟數據來研判未來是否持續降息，以目前各國央行的態度來看偏向鴿派，股市資金動能無虞，系統性風險不大。

林佳興指出，美國總統川普的彈劾案持續受到關注，但因彈劾案而下台的機率非常低，美中貿易談判10月10日能否有突破性進展，更受市場矚目。10月14日開始，美國3Q19重量級企業財報將密集公佈，市場預估第3季美國企業獲利成長-3.1%，成長動能降溫，企業獲利年增率第1季、第2季增長大幅收窄，皆僅增不到3%，市場預估第3季將由正轉負，為2016年第2季之後首次呈負成長，美國財報表現將是10月中旬股市重要觀察點。

林佳興分析，第4季產業焦點聚焦在iPhone的銷售，先前預期已經偏低下，在蘋果價格策略銷售可以優於預期，相關供應鏈比較正面看待。接續明年就是5G手機的升級、基地台的建置、資料中心的布建等商機，在迎接5G時代的來臨之下，有諸多產業受惠，因此在系統性風險降低之下，選股將成為未來勝出關鍵。