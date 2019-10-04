張忠謀清大講座 談CEO的最大責任、領導與用人

2019-10-04 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



台積電創辦人張忠謀今天下午在國立清華大學舉辦企業大師講座，以「總經理的學習」為講題，分享他從美國念書，一路當上半導體產業總經理的經營學習過程。

張忠謀去年6月在股東會上正式宣布退休，之後著手開始寫自傳，今天的演講內容，都出自於上下冊自傳。

張忠謀說，他22歲得到麻省理工機械系碩士學位，隔年加入半導體產業，先在一間小公司擔任工程師，直到27歲進入德州儀器（半導體產業），做了三年，在公司要求下到史丹佛大學念機械博士，花了2年半將論文寫完，於1964年、33歲的他回到德州儀器，從管理20多人的工程師，直接升職到管理3千人的總經理，開啟他學習經營的路，這也是他生命中最重要的一次升職。

擔任總經理後，張忠謀說，他醒悟到經營者（CEO）的最大責任，就是將外面的世界帶到公司內，動員公司資源來迎接外面的機會與挑戰。之後，他也開始學習、接觸會計、財務等相關知識，並接觸銷售學、市場行銷學、商品定價以及經營策略等領域。

張忠謀強調，銷售（Sales）要做到滿足客戶的需求，而市場行銷學（Marketing）則要做的是創造需求，兩者不可相提並論。點破現代人時常搞混Sales與Marketing的區別。至於商品定價，張忠謀認為，現代的大多數的企業都太重視壓低成本(Cost Down)，這固然重要，但提升商品的價格、定價，更有商業上的深度與意義。必須為產品、品牌提升附加價值，這樣提高價格客戶才不會跑走。

關於領導與用人，張忠謀說，最重要的是凝聚團隊，且有兩個要素，第一，「要知道方向，要有明確的方向，即使不見得是正確的方向，但要是明確的方向才能夠帶著你的部屬；第二，你要有人願意跟隨你」。領導者不能自以為是，必須使下屬發自內心願意跟隨。