施振榮號召成立台灣全球無線平台策進會 打造GloRa品牌

2019-10-04 16:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



迎接物聯網產業的創新與機會，在宏碁集團創辦人施振榮出面號召下，「台灣全球無線平台策進會」正式發起成立，並將對外募集會員，攜手搶攻物聯網無線傳輸應用市場的新機會，同時將以「GloRa」為品牌打出台灣「夢幻虛擬國家隊」。

為推動「GloRa」（Global Radio）之技術發展及應用，促進物聯網與通訊網絡全面連結，開拓全球萬物智聯產業的前景，施振榮與台灣聯合大學系統副校長林一平今日攜手發起成立「台灣全球無線平台策進會」，並召開發起人會議同時選出9位籌備委員全力推動。

施振榮表示，「GloRa」係緣自軍方（中山科學研究院）技轉民間應用在物聯網領域的最佳窄頻無線傳輸技術，目前除了台灣包括台塑集團、友達集團、緯創資通等企業已導入製造業廠區監控的相關應用外，還可進一步應用在智慧交通、智慧城市與感測、智慧交控與路燈控制、智慧城市與Ubike、智慧農業、緊急救援人員的定位外，未來還將推向國際市場。

為此，策進會敲定將以由施振榮親自命名的「GloRa」為長期經營的品牌與平台，整合上中下游供應鏈，進而建立一個「GloRa」的王道產業生態，集結大家的力量一起「打群架」。

施振榮表示，「GloRa」是一個開放創新的平台，業者自行建構採用GloRa技術的基礎建設應用在物聯網有幾點優勢，包括傳輸穩定可靠、低功率、易維護、高資安性、具彈性規模且經濟效益較高。期待未來大家可以在此平台上攜手合作，以虛擬夢幻國家隊迎（贏）向全球AIoT崛起的大契機。

施振榮指出，雖然大環境的挑戰很多，但台灣還是要走出去才有未來。且台灣以王道的策略與美國「贏者通吃」的策略不同，台灣走出去的策略是要「做世界的朋友」。相信未來藉此平台，台灣在無線通訊的最後一哩路也可占一席之地，進而扮演主導的地位。

他並指出，過去資訊電子業的毛利已降為「毛三到四」（指毛利率3%到4%），但在GloRa平台上的創新應用，未來有機會可以創造「新毛三到四」（指30%到40%以上的更高毛利）。

在4日的發起人會議中，策進會也選出包括施振榮、林一平、交大研發長李大嵩、交大教授林寶樹、安碁董事長施宣輝、智聯服務公司總經理韓政達、宏碁通信公司總經理薄占平、宏碁智通公司總經理游明豐、智頻副總林錫炫擔任籌備委員，並推舉林一平擔任主任委員，並將積極對外招募會員。