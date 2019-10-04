親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國慶祝詞「媽咪生日快樂」綠委控假訊息 慶籌會證實後急刪文

台中肥料廠長失聯 竟墜入大型肥料桶命危

施振榮號召成立台灣全球無線平台策進會 打造GloRa品牌

2019-10-04 16:32經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

迎接物聯網產業的創新與機會，在宏碁集團創辦人施振榮出面號召下，「台灣全球無線平台策進會」正式發起成立，並將對外募集會員，攜手搶攻物聯網無線傳輸應用市場的新機會，同時將以「GloRa」為品牌打出台灣「夢幻虛擬國家隊」。

為推動「GloRa」（Global Radio）之技術發展及應用，促進物聯網與通訊網絡全面連結，開拓全球萬物智聯產業的前景，施振榮與台灣聯合大學系統副校長林一平今日攜手發起成立「台灣全球無線平台策進會」，並召開發起人會議同時選出9位籌備委員全力推動。

施振榮表示，「GloRa」係緣自軍方（中山科學研究院）技轉民間應用在物聯網領域的最佳窄頻無線傳輸技術，目前除了台灣包括台塑集團、友達集團、緯創資通等企業已導入製造業廠區監控的相關應用外，還可進一步應用在智慧交通、智慧城市與感測、智慧交控與路燈控制、智慧城市與Ubike、智慧農業、緊急救援人員的定位外，未來還將推向國際市場。

為此，策進會敲定將以由施振榮親自命名的「GloRa」為長期經營的品牌與平台，整合上中下游供應鏈，進而建立一個「GloRa」的王道產業生態，集結大家的力量一起「打群架」。

施振榮表示，「GloRa」是一個開放創新的平台，業者自行建構採用GloRa技術的基礎建設應用在物聯網有幾點優勢，包括傳輸穩定可靠、低功率、易維護、高資安性、具彈性規模且經濟效益較高。期待未來大家可以在此平台上攜手合作，以虛擬夢幻國家隊迎（贏）向全球AIoT崛起的大契機。

施振榮指出，雖然大環境的挑戰很多，但台灣還是要走出去才有未來。且台灣以王道的策略與美國「贏者通吃」的策略不同，台灣走出去的策略是要「做世界的朋友」。相信未來藉此平台，台灣在無線通訊的最後一哩路也可占一席之地，進而扮演主導的地位。

他並指出，過去資訊電子業的毛利已降為「毛三到四」（指毛利率3%到4%），但在GloRa平台上的創新應用，未來有機會可以創造「新毛三到四」（指30%到40%以上的更高毛利）。

在4日的發起人會議中，策進會也選出包括施振榮、林一平、交大研發長李大嵩、交大教授林寶樹、安碁董事長施宣輝、智聯服務公司總經理韓政達、宏碁通信公司總經理薄占平、宏碁智通公司總經理游明豐、智頻副總林錫炫擔任籌備委員，並推舉林一平擔任主任委員，並將積極對外招募會員。

施振榮物聯網宏碁
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

VoiceTube執行長：聚焦3核心 客服、社群、技術

2019-10-04 14:57

VoiceTube完成A輪融資 獲1億元銀彈

2019-10-04 14:57

和碩董事長童子賢：貿易戰推擠 底層角力不會停

2019-10-04 14:57

精測新營運研發總部啟用 5G+5奈米展翅

2019-10-04 14:28

科技巨擘軟硬兼施 誰會是最後的大贏家？

2019-10-04 14:19

北市府攜手遠傳 打造全台第一5G IoT開放試驗場域

2019-10-04 11:29

工研院建行動專網 強化維安

2019-10-04 02:20

TSIA年會 劉德音將主持

2019-10-04 02:20

新創VoiceTube 獲億元注資

2019-10-04 02:08

郭台銘下一步 助台灣新創

2019-10-04 01:36

手機市場屢敗屢戰 微軟拚反敗為勝

2019-10-04 01:31

微軟秀新品 重返智慧機市場

2019-10-04 01:31

中華電信打造本土自駕車 轉投資勤崴扮要角

2019-10-04 01:30

中華電打造自駕車 總統按讚

2019-10-04 01:29

華為新機Mate 30 不能用Android

2019-10-04 01:20

英業達砸11億 桃園購廠房 專攻伺服器

2019-10-04 00:12

宏達電 推高規VR產品

2019-10-03 23:47

宏碁 創作者PC開賣

2019-10-03 23:47

Google資料中心：實習生十周後可望轉正職 但台灣學生不敢投履歷

2019-10-03 23:27

找夢幻工作 沒想像難

2019-10-03 23:27

全球科技戰對台影響重大 李紀珠呼籲尋因應之道

2019-10-03 21:59

搶攻5G亞太電增資 林之晨：台灣大評估是否參與

2019-10-03 19:09

連大立光、工研院都找上門 「法院經濟」養活荒涼德州小鎮

2019-10-03 16:22

微軟新品發表會／Surface Duo雙螢幕摺疊機吸睛

2019-10-03 14:40

新北警局攜手工研院 打造無人機行動專網

2019-10-03 14:36

17 Media與出門問問Mobvoi跨界合作

2019-10-03 14:36

研調：電競採高階Mini LED 明年放量

2019-10-03 14:36

英特爾i9 擬大降價抗超微

2019-10-03 14:36

陸3大電信商力挺 華為Mate 30銷量估與Mate 20持平

2019-10-03 14:36

中華電 打造5G試驗與培訓場

2019-10-03 14:36

七奈米火力全開 台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:34

中科營業額創新高 積體電路貢獻最大

2019-10-03 13:31

微軟發表雙螢幕折疊新品 和碩、廣達可望受惠

2019-10-03 12:24

科技論壇／鮑永哲：雲端VR拚二年普及

2019-10-03 00:58

科技論壇／王興：催動電商行銷大改變

2019-10-03 00:57

科技論壇／陳耀祥：躍進數位經濟推動者

2019-10-03 00:57

科技論壇／闕志克：搶5G商機 台廠拿到門票

2019-10-03 00:57

科技論壇／頻譜競標 電信五雄全遞件

2019-10-03 00:55

科技論壇／丁度嵐：娛樂科技發展並行

2019-10-03 00:54
看更多

熱門文章

最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人年賺700萬元

2019-10-04 09:01

Google資料中心：實習生十周後可望轉正職 但台灣學生不敢投履歷

2019-10-03 23:27

大同第四爆又來了 持股五成大同美國宣布聲請重整

2019-10-03 20:29

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

國銀大陸分行又傳踩雷 金管會公布新增一家銀行逾放

2019-10-03 18:36

拒當下流老人 一張表比較13家銀行「以房養老」

2019-10-03 19:03

郭台銘學院要唸什麼？郭董首推台版Libra

2019-10-04 11:07

楊金龍看全球經濟 今明年不會有金融風暴

2019-10-04 01:15

App綁定信用卡消費要注意 金管會提兩自保作法

2019-10-03 19:45

三年期滿解禁 南山產險總座：重回商業險市場三年拚三成

2019-10-03 19:32

華為新機Mate 30 不能用Android

2019-10-04 01:20

第四度爆雷 大同美國聲請重整

2019-10-04 01:28

王品推高端新品牌 THE WANG 客單價站上2,000元

2019-10-04 12:05

退休金只靠儲蓄落伍了！「專家建議新觀念」

2019-10-04 14:24

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

郭台銘：5G華為領先 但美國急起直追

2019-10-03 19:48

好享退基金 4萬人完成申購

2019-10-04 03:01

新光三越周年慶 買氣爆發

2019-10-04 02:08

助退休準備 中信銀首推退休理財規劃顧問認證

2019-10-03 19:47

吹哨者反被告與停職 金管會要求永豐金盡速說明

2019-10-03 21:51

二林精機園區環評 四度卡關

2019-10-04 01:37

搶攻5G亞太電增資 林之晨：台灣大評估是否參與

2019-10-03 19:09

財管龍頭中信銀創舉 打造台灣首張RFA證照

2019-10-04 02:40

太陽能黯淡 大同「胖兒子」變拖油瓶

2019-10-04 01:29

全球科技戰對台影響重大 李紀珠呼籲尋因應之道

2019-10-03 21:59

終老險業績 倍數跳增

2019-10-04 02:42

小七攜手迪士尼 將超商變迪士尼樂園

2019-10-03 20:00

張晉源6月又吹哨 金管會要永豐金董事會好好跟員工溝通

2019-10-03 20:35

未分配盈餘投資免稅 三要件

2019-10-03 23:07

房屋所有權移轉 當心多繳冤枉稅

2019-10-03 19:08

郭台銘下一步 助台灣新創

2019-10-04 01:36

投資台灣熱！航太大廠長亨精密等投資案過關

2019-10-03 20:07

中華電打造自駕車 總統按讚

2019-10-04 01:29

強化服務業出口 童子賢：早餐店或許能聞名國際

2019-10-03 23:07

宏碁 創作者PC開賣

2019-10-03 23:47

新光三越南西店周年慶線上購物助攻 首日買氣爆棚

2019-10-03 22:27

兩政策性保險賣得好 金管會有獎

2019-10-04 02:43

金管會擬修法讓二政策性保險賣得好 可少提撥安定基金

2019-10-03 21:45

花旗銀撤歐洲刷卡回饋免慌 遊歐還有這3張卡可挑

2019-10-04 11:51

微軟秀新品 重返智慧機市場

2019-10-04 01:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top